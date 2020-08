Carlos Ferraris: “No es momento de hacer política partidaria”

En diálogo con Democracia, el intendente de Leandro N. Alem detalló las medidas tomadas para afrontar la pandemia en el Distrito y se refirió a la rotura de silobolsas en Cargill: “Repudiamos todos los actos de vandalismo”.

- ¿Cómo atraviesa Leandro N. Alem la Fase cinco?

- Nos sentimos muy acompañados por los vecinos del Distrito desde el comienzo, se han tomado decisiones muy importantes como organizar los controles en las localidades, especialmente en las que están sobre Ruta 7 que son Alem, Vedia y Alberdi. Desde el primer momento la decisión fue dejar un solo acceso abierto y con controles las 24 horas, así que el desgaste y cansancio es mucho pero valió la pena, fue una decisión acertada. Allí todos los proveedores se registran, pasan por la cabina sanitizante central, les toman la temperatura; no es fácil hacerlo en las tres localidades, las 24 horas, tantos días. Nos reunimos cada quince días y vamos ajustando en lo que tiene que ver con el cuidado de vecinos y vecinas. Por otro lado, hemos tomado decisiones que tienen que ver con días y horarios de trabajo de distintos rubros, así fuimos avanzando en las fases, acompañando con publicidad rodante en las localidades, en las redes sociales, sobre los cuidados correspondientes y las medidas de prevención. La gente lo entendió y acá están los resultados, no hay que relajarse porque todavía falta, hay costumbres que se van a quedar y vamos a convivir con ellas. Un acto de irresponsabilidad puede poner en riesgo a toda la comunidad, hay que ser criteriosos y responsables. Hoy lo importante es que estamos en Fase 5, sin casos, todos los rubros están trabajando, hemos logrado el equilibrio entre priorizar la salud sin perder la economía. Es importante que se entienda que no es un momento para hacer política partidaria, es momento de cuidar a la gente, a los intendentes, sin importar la bandera política como lo viene demostrando nuestro gobernador.

- El sistema de salud de Alem es uno de los más equipados de la Región.

- Nuestro sistema de salud ya estaba en muy buenas condiciones, con Terapia Intensiva y respiradores. Había sido inaugurado por el exintendente, hoy diputado provincial, Dr. Alberto Conocchiari, le pudimos seguir sumando respiradores y hoy hay siete en total. Se hicieron zonas especiales, se agregaron camas ortopédicas, armamos centros de aislamiento en Vedia, Alem y Alberdi con casi 300 camas. Todo esto nos ha permitido seguir avanzando en materia de salud. Por otro lado, realizamos inversiones que no estaban programadas, como agregar cabinas sanitizantes a los espacios municipales, de atención pública, compra de termómetros, tareas de desinfección y muchas acciones para dar batalla. Siempre en compañía de todo el equipo de la gestión, con el apoyo del diputado Conocchiari. Nosotros tenemos el Comité de crisis, nos reunimos los viernes, está integrado por distintas fuerzas políticas, instituciones, Consejo Escolar, Bomberos Voluntarios, Policía, Patrulla Rural. A partir de ahí tomamos las medidas, funciona muy bien.

- ¿Cómo está el municipio en lo que respecta a la economía?

- Sufrimos, como todos los municipios, la pérdida de coparticipación de Provincia en marzo y abril. Luego, nuestro gobernador tomó la decisión de hacer recuperar esos fondos y empezamos a recuperarlo en mayo. Hubo pérdida de recaudación por las tasas municipales, a partir de que tuvimos que bajar la atención al público, establecer el pago por otros sistemas, en ese momento había mucha incertidumbre. Sacamos las tasas de Seguridad e Higiene a comercios que no podían trabajar, fuimos encontrándole la vuelta para acompañar a la sociedad, fueron dos meses muy duros para las cajas municipales.

- A los empleados municipales pudieron pagarles en tiempo y forma.

- Pudimos tener las paritarias anuales, como desde hace veinte años ocurre en este municipio, llegamos a un acuerdo de tres aumentos salariales en el año: marzo, julio y octubre. El primero fue de 2000 pesos, el segundo de 1500 pesos y en octubre 1700 pesos, al básico. Estamos al día, pagamos aguinaldo, sueldos. Hacemos todos los esfuerzos porque los trabajadores y trabajadoras necesitan el dinero en tiempo y forma. Agregamos iniciativas como entrega de kits de ropa para de trabajo, al inicio de clases se entregó el kit escolar, siempre tratamos de acercarnos a la familia municipal.

- ¿Cómo es la relación con los distritos vecinos? Hubo diferencias con Lincoln y Ameghino.

- Tuvimos alguna situación que nos parece que no correspondía. Uno tiene la responsabilidad de dar respuestas a su gente, de su territorio. Lincoln es un distrito al que aprecio mucho, allí estudié, tengo familiares, amigos, he trabajado en las instituciones, la situación que tuvimos en ese momento fue un desacierto del intendente, nos cerraron las puertas. En materia preventiva quizás estaba bien pero era prácticamente un escrache de decir “acá están los que tienen problemas, nosotros somos los sanos”. Creo que eso, socialmente, en medio de una pandemia, no corresponde. Nuestra respuesta fue con un tono diferente, dijimos que jamás cerraríamos las puertas a nadie y que estaríamos a disposición. Se puede coordinar con un llamado. Faltó el gesto.

En el caso de Ameghino, un sábado me desayuné con que el intendente informaba que había firmado un acuerdo de libre circulación con distritos vecinos, entre los que figuraba Leandro N. Alem, yo no había firmado nada y no existen esos acuerdos aprobados por la Provincia. Aparte no era fructífero para nuestros vecinos porque estamos en el circuito de Ruta Nacional 7 y ellos en la Ruta Nacional 188.

Con Pinto tenemos buen diálogo, a los vecinos de Iriarte y Germania, que son del partido de Pinto, les queda mejor venir al Banco Nación de Leandro N. Alem, entonces nos ponemos de acuerdo, estamos en contacto, hacemos los controles pero entendemos que si no hay casos, el circuito se puede dar.

- ¿Qué lectura hace de la rotura de silobolsas en Cargill?

- Ni bien me enteré, me comuniqué con el gerente de la empresa, tuvimos un trato cordial, agradeció el llamado, me puse a disposición y puse en claro que no se avalan los actos vandálicos: ni rotura de silobolsa ni cualquier otro. También me comuniqué con el presidente de la Sociedad Rural. Hay que dejar en claro que uno viene de la educación y del trabajo, no de lugares donde se generan problemas a los demás; trabajamos todos los días entre diez y doce horas para buscar soluciones y no avalamos esto. En otros distritos había ocurrido, pienso que hay un sector del periodismo que informa con coherencia y hay otro sector que quiere dejar entrever que estos hechos son promovidos por la militancia de un sector político y eso no es así. Esto ocurre por distintas causas.Desde el primer momento trabaja la Patrulla Rural, DDI, Ayudantía Fiscal, se hicieron allanamientos, no tiene nada que ver con la idea que quieren instalar de que está ligado a la participación política o a la militancia.