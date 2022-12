Hoy arranca la Temporada de Pileta 2022/2023 en El Parque

Arranca la Temporada de Pileta en El Parque, de Florentino Ameghino. Para hacer uso del natatorio municipal es obligatorio contar con el carnet de revisión médica. El mismo se puede retirar de lunes a viernes de 7 a 13 en la Dirección de Deportes.

La revisión médica obligatoria es de lunes a viernes desde las 6 a 22 en el consultorio externo de enfermería del Hospital Municipal. Se debe cumplir con el reglamento para poder tener una buena convivencia.

- Está prohibido el ingreso al predio del natatorio sin la presencia del guardavidas.

- La ducha es obligatoria antes del ingreso al natatorio.

- No ingresar al predio con cremas o bronceadores.

- Prohibido ingresar al natatorio con elementos comestibles: golosinas, bebidas, etc.

- No ingresar con ropa inadecuada, salvo en caso de urgencias.

- No se permite el ingreso a damas o caballeros con cabello largo suelto, debiendo utilizar el cabello recogido o gorro de baño.

- No traer ningún elemento de valor que se pueda perder. El natatorio no se hará responsable.

- Prohibido el ingreso con elementos peligrosos.

- No correr, no empujar a otras personas que se encuentren sobre los bordes de la pileta.

- No orinar ni escupir dentro de la pileta.

- La autoridad conferida al guardavidas es irrevocable dado que dentro de sus responsabilidades está el mejor funcionamiento del natatorio. Todo aspecto no referido en el presente reglamento queda bajo la supervisión y/o el consentimiento del guardavidas con el asesoramiento del personal la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Florentino Ameghino.