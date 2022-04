Simonetti: “La gente ya no acude como antes a hisoparse”

Esta mañana, según el parte epidemiológico emitido por la dirección de Salud del municipio de Florentino Ameghino, el distrito se encuentra sin casos activos de Covid-19 desde el 31 de marzo de este año. Además, según lo informado, la localidad tampoco registra personas aisladas, sospechosas o internadas por coronavirus. En total, desde el comienzo de la pandemia, Ameghino lamentó la muerte de 32 personas a causa del virus.

A raíz de la baja de casos activos, Democracia dialogó con la directora de Salud de Ameghino, María Amalia Simonetti y al respecto dijo que “estamos sin casos desde el 31 de marzo de este año, no me arriesgaría a decir que no hay circulación del virus en la comunidad; lo que sí sucedió es que, durante todo el mes de marzo, comenzaron a presentarse mucha cantidad de casos de personas con síntomas gripales o seudogripales que resultaban, en su gran mayoría, negativos al diagnóstico de Covid-19. Junto con esto comenzó a divulgarse la información de que estaba circulando el virus del Covid junto con el de influenza; entonces obviamente todos estos casos de síndromes gripales con diagnóstico de Covid negativo se adjudicaron a la influenza”, afirmó María Amalia Simonetti y en la misma línea agregó que “ante esta situación, es real que la circulación del Covid bajó, nos parece que, en parte lo que ha sucedido es que mucha gente ante la presencia de síntomas de resfrío o síntomas leves de gripe, no acude a hisoparse como lo hacían antes y, directamente, lo adjudica a la gripe; entonces, probablemente, uno de los motivos es también que la gente ya no acude como antes a la consulta o hisoparse por Covid”.

Y resaltó: “lo importante es que la circulación ha disminuido muchísimo, no tenemos ningún internado por coronavirus y ese es el dato que nos importa; dios quiera que todo esto signifique una transición del Covid a una categoría de un virus respiratorio estacional, como tantos otros que tenemos, y que gracias a la vacuna y a las medidas higiénicas; y a la evolución propia de la pandemia, sea convertido en un virus más que no va a revestir la gravedad que tenía en las primeras olas de esta enfermedad”, aseguró Simonetti.<