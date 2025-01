El ala política de Kicillof blanquea la idea de desdoblar las elecciones

Axel Kicillof dilata la decisión a la espera de que aclare el escenario nacional. Que se despeje la incógnita en torno de si las elecciones Primarias originalmente previstas para agosto se mantendrán o serán suspendidas o eliminadas.

Resta para eso que el Congreso se meta de lleno a discutir el proyecto que envió el gobierno de Javier Milei para que ese turno electoral sea suprimido. Pero mientras tanto, en medio de una puja interna fuerte en el propio peronismo, cerca del Gobernador son cada vez más insistentes las voces en el sentido de que la mejor estrategia para enfrentar al armado libertario en la Provincia pasa por desenganchar las elecciones bonaerenses de las nacionales.

“Seguimos escuchando debates a nivel nacional con el tema de las PASO. Ya está roto el escenario electoral. De hecho, hay un desdoblamiento de por sí, porque los sistemas son diferentes, entonces nadie tiene muy claro cómo puede converger eso, porque los textos de las leyes tienen contradicciones profundas, que hay que ver si se pueden complementar. Primero tenemos que saber qué va a ocurrir con las PASO nacionales”, dijo el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, al mostrarse partidario de desenganchar los comicios bonaerenses de los nacionales.

“Nosotros no podemos ir detrás de la estrategia del enemigo y claramente hoy el que está demarcando el escenario es Milei. Todo lo que podamos hacer para no caer en las trampas de Milei bienvenido sea”, argumentó Larroque.

El funcionario forma parte del ala política de Kicillof y es uno de los principales armadores territoriales del proyecto que busca impulsar al mandatario como candidato presidencial en 2027, incluso, desafiando a Cristina Kirchner.

Justamente la ex presidenta rechaza la idea del desdoblamiento. Se lo dijo a la dirigencia peronista durante una reunión del PJ bonaerense que se desarrolló hacia fines del año pasado en Moreno a la que asistió Kicillof. Esa misma idea abona Sergio Massa, el tercer socio de Unión por la Patria.

Esta discusión está impulsada además porque en la Provincia coexistirán dos sistemas de votación: la boleta única de papel para los cargos nacionales y la tradicional sábana para los provinciales. Por eso, Larroque señala que existe un desdoblamiento de hecho.

BOLETAS SEPARADAS

Esas boletas estarán separadas. La Única incluirá a todos los candidatos a diputados nacionales. La tradicional sábana a los legisladores provinciales y concejales.

Para el equipo político de Kicillof, la eliminación de las Primarias a nivel nacional dejaría el camino despejado para el desdoblamiento, porque de esa forma las PASO también se bajarían en la Provincia. Así, los comicios bonaerenses podrían hacerse en agosto o septiembre y las generales ya tienen fecha en octubre.

Sin embargo, en algunos laboratorios oficiales se habla de que no sería descabellado mantener las Primarias en la Provincia aún cuando se eliminen las nacionales. Si el peronismo no sintetiza, esto es, si no hay acuerdo entre el kirchnerismo duro y Kicillof, ambos sectores podrían confrontar en las PASO.

El Gobernador tiene la potestad de definir la fecha de elecciones y esa decisión implica atravesar por los laberintos de una disputa fuerte que está librando con la ex presidenta.

Cristina Kirchner analiza ser candidata a diputada nacional y en su entorno se muestran convencidos de que su figura, aún cuando vaya en otra boleta, terminará arrastrando a los postulantes bonaerenses que irán en la sábana.

Además, cree que un desdoblamiento podría ser perjudicial para el PJ porque el tema central de discusión, en lugar de las políticas nacionales, serán las cuestiones provinciales como seguridad o salud. El kirchnerismo duro analiza que, en ese escenario, tiene más para perder que para ganar.

Larroque pareció contestarle a esa postura. “Estamos orgullosos del esfuerzo que venimos haciendo y sabemos que hay un montón de asignaturas pendientes, pero no le tenemos miedo a que el eje de la discusión electoral sea la Provincia, como no lo tuvimos en el 2023 ni”, afirmó el ministro.

No sólo eso: disparó con una crítica filosa: “Parece que algunos se han enamorado de la derrota”.