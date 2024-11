Promulgaron el “RIGI bonaerense”: las claves del nuevo régimen de inversiones

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, promulgó la Ley 15.510 que creó el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE), el llamado “RIGI bonaerense”. Aprobada en el Senado provincial dos semanas atrás, el régimen busca “fomentar la inversión y producción de sectores estratégicos que generen valor agregado” e “impulsar la generación de empleo calificado y/o registrado” a través de beneficios impositivos, según el texto de la ley.

El proyecto del RPIE fue redactado por el ministro bonaerense de Producción, Augusto Costa, como alternativa al RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) nacional, al que la provincia no adhirió. Esto se dio en el marco de la disputa entre Kicillof y el presidente Javier Milei por captar la inversión de Petronas para realizar una planta de licuefacción de gas.

Tras la aprobación en la Legislatura, el gobernador había expresado que “en cada uno de los artículos de esta ley está la vocación del Gobierno provincial de acompañar a quienes generan trabajo y valor agregado, impulsar el desarrollo económico con una mirada soberana y actuar como un escudo contra las políticas nacionales de desindustrialización”. Y aseguró de que se trata de un “proyecto fundamental para que la provincia siga siendo, aun en estos tiempos tan difíciles, el corazón productivo de la Argentina”.

Con la ley promulgada y aprobada, las iniciativas tienen un plazo de dos años para presentar una solicitud de adhesión que deberá ser evaluada por la cartera de Costa en un plazo máximo de 60 días hábiles.

Claves del RIGI bonaerense

El nuevo régimen -del que resta saber cómo se complementará con el nacional, que tiene sus propios requisitos y beneficios- tiene como finalidad, de acuerdo a la ley:

- Fomentar la inversión y producción de sectores estratégicos que generen valor agregado.

- Impulsar la generación de empleo calificado y/o registrado.

- Promover el desarrollo de proveedores provinciales.

- Fomentar la promoción, desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías, conocimientos e innovación.

- Diversificar la matriz productiva.

- Aumentar las exportaciones provinciales y/o la sustitución de importaciones.

- Promover un desarrollo territorial más equitativo.

- Desarrollar nuevos sectores productivos.

- Podrán presentar proyectos “personas jurídicas constituidas en la República Argentina o habilitadas para actuar dentro de su territorio con ajuste a sus leyes, debidamente inscriptas” y “uniones transitorias, agrupaciones de colaboración y los consorcios de cooperación regulados por el capítulo 16 del título IV del libro III del Código Civil y Comercial de la Nación”.

Los sectores a los que apunta el régimen son la industria manufacturera, servicios (incluye de turismo, logística, y otros servicios), industrias culturales, salud y recursos naturales (incluye minería, energía, petróleo y gas). Además “podrán estar alcanzados por el presente Régimen aquellos proyectos que sean declarados de interés estratégico por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires”. Y se podrán presentar proyectos para “planta o inversión nueva”, “ampliación de planta o instalaciones existentes” y “un nuevo proceso productivo que no impliquen reducción del empleo”.

Según el monto de inversión, los proyectos se dividen en tres grupos: de 5 a 50 millones de dólares (M US$); de 50 a 200 M US$; y más de 200 M US$.

Los que se logren acogerse al RIGI bonaerense tendrán exenciones fiscales parciales sobre los impuestos de Ingresos Brutos, Inmobiliario y de Sellos. Estos beneficios durarán hasta 30 años, siempre que se verifique que el proyecto cumple con las finalidades del régimen.

Estrategia compartida

El peronismo bonaerense estaría avanzando en un suerte de acuerdo para encauzar cuestiones que hacen ruido interno. Como la integración de lugares vacantes en la Justicia -el Ejecutivo provincial acaba de mandar numerosos pliegos de magistrados al Senado- o la estrategia electoral. Fuentes del oficialismo deslizaban ayer que habrían existido varias reuniones reservadas entre el gobernador Axel Kicillof, la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex postulante presidencial Sergio Massa, éste último en una actitud silente desde que perdió el balotaje con Javier Milei. Se sabe que hay una gran tensión entre Cristina y Axel, porque el gobernador no se ha alineado del todo con la jefatura de la ex Vice en el PJ nacional y porque además insinúa un proceso de camino propio. Así, estos encuentros tripartitos buscarían ordenar una interna que se ha vuelto ríspida. Dato: Máximo Kirchner, que es el presidente del peronismo bonaerense, no ha participado en las juntadas. Segundo dato: Axel asoma con entidad propia, ya no como un delegado de CFK, en la rosca oficialista provincial. Es lo que buscaba el mandatario.

Se habría avanzado allí con la idea de suspender las PASO en Provincia. De hecho, luego de estos mitines, el diputado provincial y presidente del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, presentó la semana pasada un proyecto para suspender las primarias bonaerenses en 2025 con el argumento de lo costosas que serán en medio de la crisis y el ajuste general. Fue un par de días después de que la Casa Rosada enviara su propio proyecto de eliminar las PASO al Congreso nacional. ¿Hablado con los operadores de Javier Milei? Es probable: Massa tiene en La Libertad Avanza muchas terminales.