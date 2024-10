Serenal llamó a votar por Futuro Radical para que “el radicalismo lidere y no sea furgón de cola”

“Hay que estar organizados y tener voluntad de poder sino no será posible tener un candidato a gobernador ni a presidente en futuras elecciones”, resume Salvador Serenal. Tres veces elegido como intendente por los linqueños, este dirigente radical puede exhibir probadas virtudes en la gestión pública, un rol que corona una larga vida de militancia que atraviesa su vida profesional –es abogado- y comercial –fue apicultor, carpintero y empleado en su negocio familiar.

Pero ahora quiere dar un salto de calidad y responsabilidad en esa militancia al integrar el espacio Futuro Radical que se medirá en las internas del radicalismo que definirán al futuro Comité Provincial de la UCR el fin de semana próximo. Puntualmente, Serenal va como candidato a Secretario General del Comité Provincial. En diálogo con Democracia, explicó cuáles son los objetivos, principios y ejes directrices que reivindica este espacio y que –en síntesis- remiten a la esencia de su partido, pero con un cambio de actitud bien marcado.

¿Cómo está llevando adelante la gestión en Lincoln?

-Estamos transitando una situación especial teniendo en cuenta la realidad que atraviesan el país y la provincia, pero ordenados financieramente y haciendo lo que podemos con recursos propios. Nos encontramos llevando a cabo obras y programas con fondos municipales debido a que los aportes -tanto de Nación como de Provincia- son muy limitados y esto nos preocupa mucho, teniendo en cuenta que los intendentes somos el primer mostrador de reclamo que tienen los vecinos. La situación es difícil, pero le estamos poniendo el cuerpo y queremos cumplir con las políticas que realmente son esenciales como salud, educación, seguridad y aunque algunas no son de competencia municipal, igualmente tratamos de cumplir porque son muy necesarias e incluso, en ocasiones, también de urgencia. A este respecto, la salud es prioridad en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires porque los insumos aumentaron bastante, mucha gente que tenía prepaga no la está pagando y terminan yendo al Hospital, y las obras sociales que tampoco cubren lo que corresponde. Por suerte tenemos un municipio fuerte y ordenado que nos permite hacer obras, prestar servicios públicos de calidad, y además invertir en políticas públicas que alientan al sector privado y la creación de empleos genuinos.

-¿Por qué los afiliados radicales deben votar a ‘Futuro Radical’ el 6 de octubre?

-Los radicales estamos acostumbrados a dirimir conducciones a través de internas y llevar adelante un comité. El radicalismo de la provincia de Buenos Aires debe cumplir un rol fundamental no solamente en el ámbito bonaerense si no también en el país. Para eso hay que estar organizados y tener voluntad de poder, que actualmente le falta, sino no será posible tener un candidato a gobernador ni a presidente en futuras elecciones. La diferencia de ‘Futuro Radical’ para con la otra lista obedece a que si bien encabeza un amigo como Miguel Fernández detrás suyo hay ciertos personajes que juegan siempre a la más fácil, de no tener voluntad de poder, terminan haciendo acuerdos que los benefician personalmente y no colectivamente al partido. Esto produce mucho daño al radicalismo, pero también a la provincia y al país.

-¿Qué clase de conducción proponen?

-Con voluntad de poder. Que el radicalismo sea quien lidere y no furgón de cola. Con una base de sustentación y para convocar a hombres y mujeres que quieran acompañar a este proyecto sin cerrarse únicamente en el radicalismo porque actualmente las coaliciones a nivel mundial son las que pueden llegar a gobernar pero el radicalismo debe ser el protagonista, quien lidere y lleve adelante una propuesta legislativa para el próximo año como asimismo para 2027: una de gobierno a la altura de las circunstancias. Si no, quedamos inmersos en internas de otros partidos como sucedió el año anterior con la del PRO, donde muchos radicales estaban de un lado y muchos de otro. Tuvimos que estar en una situación de internas sin ningún candidato a gobernador ni a presidente, cuando en 2021 con Facundo Manes habíamos hecho una elección muy buena sin saber mantener ese liderazgo. El radicalismo bonaerense tiene actualmente una cúpula, o “casta”, como se dice ahora, que vive buscando intereses propios y se encuentra totalmente alejada de la gente. ‘Futuro Radical’ desea liderar al radicalismo a un lugar protagónico, y por eso lleva en su lista a hombres y mujeres que en la actualidad tienen lugares destacados en la legislatura como Danya Tavela y Pablo Juliano; a intendentes modelos en la gestión como Miguel Lunghi de Tandil o Pablo Dominichini, rector de una universidad nacional.

-¿Cómo hace el radicalismo para volver a liderar?

-Tenemos que devolver la confianza a la gente y demostrarle la capacidad de cada uno de los gobernadores y de los 27 intendentes que tenemos en la provincia de Buenos Aires; de que sabemos gobernar sin estar de acuerdo con el péndulo de todo Estado omnipotente del que veníamos, un Estado pulpo y corrupto, y ahora nos fuimos al otro extremo de un Estado ausente como ahora está sucediendo, que no se hace cargo de la educación, de la salud o de los jubilados. La sociedad precisa de tener un radicalismo con un proyecto de gobierno de un estado eficiente que es lo que hacemos tanto los intendentes como asimismo los gobernadores radicales; sabemos gobernar pero debemos devolver la confianza a la gente y demostrar con equipos de trabajo como asimismo con propuestas que tenemos tanto la capacidad como la voluntad para poder gobernar.

-Como referente del radicalismo bonaerense, ¿qué motivación puede brindarle a sus afiliados para participar de esta interna en estos tiempos difíciles?

-Sabemos que la situación social y económica es muy complicada para la mayoría de las personas, pero los radicales tenemos un compromiso con la historia y con el futuro de este país. Cada vez que ha existido una grave crisis, la sociedad le ha golpeado las puertas a la UCR, porque es un partido serio y con valores democráticos, y sus gobiernos son sinónimo de honestidad y orden administrativo. Pero además, porque es el partido que le brindó a este país los valores de la educación y el trabajo, dos cuestiones esenciales en este momento. Si no recuperamos el espíritu del trabajo y el prestigio de nuestra educación no vamos a generar desarrollo y la pobreza seguirá creciendo. Por eso son fundamentales estas internas para el radicalismo, y por ende para la Argentina, porque se discuten dos modelos de sociedad: o seguimos anclados en el populismo ya sea de izquierda o de derecha que crea pobreza, o instalamos un sistema de desarrollo basado en la educación y el trabajo como poseen todos los países del primer mundo. ‘Futuro Radical’ quiere ese camino de progreso para nuestra patria, nuestra provincia y nuestros distritos.