Al Congreso para restituir subsidios

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, afirmó que acudirá a través de los legisladores al Congreso de la Nación "con un proyecto de ley para restituir de manera definitiva el Fondo Compensador al Transporte Público" y remarcó que "lo mismo se está trabajando con el Fondo Educativo".

"Vamos a ir al Congreso con un proyecto de ley para restituir de manera definitiva el fondo compensador al transporte y lo mismo se está trabajando con el fondo educativo, que es una barbaridad", sostuvo D'Onofrio. En este sentido, el funcionario bonaerense sostuvo: "Estamos buscando que el Gobierno nacional entienda que las medidas que está tomando no son en contra de un gobernador o de una administración, sino que lo paga la gente y el que menos tiene".

Asimismo, contempló que "todas las provincias están avanzando en el reclamo judicial" en torno al reclamo por los fondos, y -enfatizó- "la provincia de Buenos Aires también".

"Ya hubo un fallo a favor que lo presentó la provincia de Neuquén, así que esperemos que en los próximos días podamos tener por lo menos una buena noticia retrotrayendo esta medida", dijo.

D'Onofrio advirtió que el recorte del Fondo Compensador al Transporte Público puede provocar no sólo que sea "inalcanzable" para una persona viajar en colectivo, sino también la "desaparición del transporte público de pasajeros porque las empresas no podrían prestar el servicio, lo cual implica tanto la pérdida de puestos de trabajo directos como indirectos, es decir, de la gente que no puede llegar mediante un transporte público a trabajar o estudiar o lo que tenga que hacer".

No obstante, el ministro de Transporte bonaerense aseguró que "no se dejará de subsidiar el transporte en el interior" de la provincia, a la vez que "va a seguir cumpliendo con sus obligaciones y tratando de que los fondos que se han camoteado en este intento de extorsión sean reintegrados".