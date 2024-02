Reclamos en farmacias y cortan convenio clave

Afiliados al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) se ven por estos días en el medio de los conflictos que la obra social tiene con distintos colegios profesionales y entidades de prestadores de la salud. Ahora, los damnificados son quienes pertenecen al plan Accesorios, que quedaron sin cobertura en las farmacias de toda la provincia de Buenos Aires.

Tras recibir varios reclamos de pacientes de ese plan, quienes buscan remedios y otros elementos para tratamientos de patologías crónicas y fueron rechazados en las farmacias o solamente atendidos mediante la modalidad de reintegro, se pudo averiguar que la obra social mantiene una deuda de siete meses en el pago de este tipo de productos. Por eso, desde mediados de enero varios farmacéuticos no expenden a los afiliados de Accesorios.

“El último mes que cobramos las farmacias es lo que entregamos en julio de 2023, es imposible de aguantar. Es un plan de cobertura del ciento por ciento para el afiliado, ya que se trata de insumos que no pueden dejar de usar. Las farmacias hicimos un esfuerzo enorme, agotamos el stock y encima vamos a cobrar a valores de julio del año pasado, por lo cual no podemos reponer nada. En vez de pagarnos a 30 días, estamos a 180 días y no tenemos novedades de que entren los pagos. No pagaron más, no es que hicieron un pequeño desembolso. En un contexto de tanta inflación, cobrar tan atrasados nos deja sin margen para reponer mercadería”, comentó una farmacéutica sobre el origen del conflicto.

El plan Accesorios cubre la entrega de insumos para el tratamiento de patologías crónicas, como la diabetes, personas con distintas discapacidades, sondas y catéteres, entre otros artículos que no pueden dejar de utilizarse.

Sin embargo, ante la consulta, IOMA informó que desde el último lunes se rescindió el acuerdo de Accesorios con el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires “hasta acordar un nuevo convenio”.