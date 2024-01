La Plata: una auditoría ordenada por Alak en el municipio arrojó un 56% de ausentismo

Una auditoría interna dispuesta por el intendente peronista Julio Alak en la administración pública de la Municipalidad de La Plata arrojó un 56% de ausentismo entre sus empleados, informó hoy la comuna.



En un comunicado, el municipio precisó que, conforme a los datos que se desprenden del Plan de Relevamiento Integral para la reconstrucción de la administración pública dispuesto por Alak, quien le ganó las últimas elecciones a Julio Garro (JxC), la comuna tiene un total de 12.573 agentes, de los cuales entre ausentismo y carpetas médicas el 56% de ellos no asiste a trabajar.



En tanto, de acuerdo a la auditoría interna impulsada por Alak, "la actual gestión constató que el 36% del total de los agentes no registra actividad", se indicó oficialmente.



Asimismo, en este proceso se advirtió que 20% de la planta se encuentra con carpeta médica, por lo que las autoridades determinaron que se realizará una nueva auditoría en profundidad con la intervención de una empresa tercerizada.



De esta manera "sumadas estas dos categorías, la cifra abarca un 56% del total de la planta de agentes; es decir que una de cada dos personas que cobran de la Municipalidad no asiste a trabajar", indicó la comuna.

Frente a este contexto, los equipos técnicos del Municipio comenzaron a implementar el sistema biométrico que permite fiscalizar el ingreso de los trabajadores a través del escaneo de la huella digital y, de ese modo, garantizar el cumplimiento de las tareas específicas en cada dependencia.



En este sentido, las autoridades informaron que durante la primera jornada hubo un ausentismo superior al 60%, ya que en la delegación municipal de Los Hornos se registraron 144 empleados sobre un total de 456; en Villa Elvira 154 sobre 340; en Altos de San Lorenzo 86 sobre 224 y en San Carlos 78 sobre 142. "Es decir que sobre 1.162 empleados que debían registrar su ingreso, solo lo hicieron 462", añadió la información oficial.



De igual modo, el pasado viernes se constataron cifras similares en otras cuatro localidades, donde el ausentismo rondó el 50%. Según se detalló, en Ringuelet se presentaron 52 agentes sobre un total de 104, en Tolosa fueron 106 los asistentes sobre 218, en Gorina hubo 39 presentes sobre 58 empleados, mientras que en Hernández asistieron 44 personas sobre 71.



Esta auditoría interna plantea como objetivo reconstruir la administración municipal para convertirla en "un instrumento ordenado, eficiente y transparente al servicio de los 777.000 vecinos que viven en la ciudad", destacó la administración Alak.