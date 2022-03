La temporada de verano fue récord

Durante lo que va de la temporada de verano se realizaron más de 32 millones de viajes con estadía en el país con un promedio de 4,6 días de permanencia, y la provincia de Buenos Aires fue el distrito que lideró el rubro, con una concurrencia de 11 millones de visitantes con pernocte.

Los datos se desprenden de un informe detallado que emitió hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). “La temporada 2022 dejó cifras significativas. Viajaron 32,3 millones de turistas por el país que, con una estadía media de 4,6 días, dejaron un impacto económico directo de 584.619 millones de pesos”, resaltó la organización.

“El tipo de cambio alto, los trámites sanitarios para ingresar a otros países, sumado a la incertidumbre sobre la tendencia futura de la Covid-19, favorecieron a los destinos nacionales, que fueron priorizados por sobre países como Brasil, Uruguay, Chile o la ciudad estadounidense de Miami, polos de turismo que compiten con los argentinos en los sectores de la población con ingresos medios y altos”, señalaron.

La CAME precisó que “hubo un 44,1% más de turistas que en el verano de 2021 y un gasto que a precios constantes fue 92,7% mayor”, debido a que “viajaron 10 millones más de personas que el año pasado”.

Además, detallaron que, si a los turistas se les suman los excursionistas, es decir, quienes visitaron, pero no pernoctaron en ese destino, se hicieron en total 66,8 millones de viajes en lo que va de la temporada, y el impacto económico directo total ascendió a 635.920 millones de pesos (casi 6000 millones de dólares al tipo de cambio oficial).

En cuanto a los destinos preferidos, el 34% de los turistas se ­dirigió a localidades de la provincia de Buenos Aires, especialmente a la Costa, y un 18,4% fue a la provincia de Córdoba, con casi 6 millones de visitantes. Entre Ríos recibió 1,5 millones, 4,7% del total, mientras que Mendoza estuvo cerca del millón (3,4% del total), agregó la entidad.

Las ciudades y zonas con mayor movimiento turístico fueron Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Bariloche, Mendoza, Villa Carlos Paz, Monte Hermoso, San Martín de los Andes, Merlo, Iguazú, Salta, Federación, Gualeguaychú, la zona de la quebrada de Jujuy y los valles de Tucumán.