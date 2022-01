Kreplak pidió debatir la obligatoriedad de la vacuna contra el covid en el Congreso

Nicolás Kreplak, titular de la cartera de salud de la Provincia, se posicionó en la discusión acerca de la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus. El funcionario expresó que "están dadas las condiciones" para que se exija a los ciudadanos estar inmunizados, aunque indicó que es una discusión que debe darse en el Congreso de la Nación.

En declaraciones radiales, el ministro detalló que "vale la pena llevar adelante esa discusión públicamente", y estimó que "servirá para desarmar mitos que circulan y que la gente desprevenida a veces cree". Asimismo, hizo hincapié en el diálogo como modo de intercambiar opiniones y desarticular miedos que hoy persisten en la población, y que impiden a muchos vacunarse.

Respecto a las vacunas, Kreplak puntualizó que "hay seguridad y tranquilidad", y que el país está en el "mejor momento de la campaña de vacunación". No obstante, aún persiste un sector que no se ha vacunado contra el virus, y los expertos detallaron que el riesgo de ingresar en terapia intensiva se incrementa unas 36 veces más entre los no vacunados.

Vacunación pediátrica

El ministro de salud bonaerense detalló que la campaña de vacunación de los niños avanza con mayor lentitud en comparación a la de los adultos. En dicho sentido, detalló que la Provincia está haciendo "un esfuerzo para sacarles las dudas a los pediatras y que recomienden la vacuna a sus pacientes".

Muchos padres aún tienen reparos para vacunar a sus hijos, lo que Kreplak calificó como algo "comprensible", y atribuyó ello a las dudas que existen en torno a la vacuna Sinopharm. Para el funcionario, la responsabilidad recae sobre "algunos medios y la oposición", y subrayó que se trata de una plataforma "muy segura".

Contagios

Por último, Kreplak también refirió a la suba de contagios a nivel nacional, producto, se estima, se la circulación de la variante Ómicron. "Ahora hay incrementos de las internaciones, porque venimos con muchos casos, pero no está ni lejanamente cerca de lo que fue en la segunda ola", detalló.

Respecto al análisis de los datos, aclaró que "no son los casos los que marcan la evolución de la pandemia, sino las internaciones o casos graves". La Ómicron, para el ministro, produce "contagios muy rápidos y dura menos en las personas vacunadas, con lo cual hace que la enfermedad pase más rápido".