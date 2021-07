Santilli y el costo de la unidad

La imposición de Diego Santilli como candidato único del PRO en la Provincia, obligó a Horacio Rodríguez Larreta a hacer amplias concesiones a los distintos sectores internos de su partido que desafiaban esa decisión.

Santilli terminará enfrentando al radical Facundo Manes en la interna de Juntos, pero el armado de la lista de diputados que lidera el “Colorado” y las de legisladores provinciales, reflejaron los espacios que tuvo que ceder Larreta a Jorge Macri, a Patricia Bullrich y al propio Mauricio Macri, representantes del ala dura del PRO.

El primo del ex presidente y último en bajarse de la muralla de la resistencia, obtuvo espacios generosos. En esta elección Jorge Macri ponía en juego un diputado nacional (Natalia Villa) y dos senadores provinciales (Gabino Tapia y Juan Fiorini). Y en función del cierre de listas, tomando en cuenta aquellos que tienen chances de coronar una banca, va a tener un diputado nacional, tres senadores y dos diputados provinciales.

Así, en el sexto lugar de la lista de diputados nacionales aparece Maru Sotolano, oriunda de Quilmes. Natalia Villa, que era mencionada para la reelección, encabezará la lista de concejales en Vicente López.

Además, en la Primera sección electoral encabezará Christian Gribaudo, ex titular del IPS durante la gestión de María Eugenia Vidal. Y en la Segunda colocó a María Paula Bustos y Fernanda Antonijevich. En tanto, Silvia Sierra irá por la Tercera y Yamila Alonso y Paolo Barbieri, por la Cuarta.

Patricia Bullrich también se llevó lo suyo. Su mano derecha durante el paso por el ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, irá en el quinto lugar de la lista de diputados nacionales. Mauricio Macri, en tanto, consiguió un lugar a salir para su ex funcionario Hernán Lombardi.

Elisa Carrió fue otra de las aliadas de Larreta y Santilli que embolsó nombres y espacios importantes. Juan Manuel López y Marcela Campagnoli van como tercer y cuarto diputados nacionales. Y ubicó décima a Victoria Borrego.