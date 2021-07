Ruta 33: llaman a licitación para la repavimentación

El ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional, lanzó ayer el llamado a licitación de la repavimentación integral de la Ruta Nacional 33 entre la localidad bonaerense de General Villegas y Rufino, en Santa Fe. El proyecto demandará una inversión nacional superior a los $2800 millones y tendrá un plazo de ejecución de 24 meses.

Las obras se desarrollarán a lo largo de un segmento de 97 km e incluirán la repavimentación de la calzada en todo el tramo y la construcción de nuevas banquinas pavimentadas en distintos accesos—como el de Piedritas y el de Cañada Seca— entre otros trabajos. La longitud total de banquinas a pavimentar es de 8 kilómetros. La apertura de ofertas tendrá lugar el jueves 26 de agosto a las 10:00 a través del de la plataforma digital del sistema CONTRAT.AR (https://contratar.gob.ar).

Al respecto, el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, aseguró que “este proyecto viene a resolver un reclamo histórico de los vecinos de General Villegas y Rufino, quienes vienen luchando hace años contra el abandono y la falta de mantenimiento de la principal vía de comunicación entre ambas ciudades”.



“Este Gobierno nacional asumió desde el principio el compromiso de escuchar a la gente y sus reclamos, y por eso dentro de poco está obra será realidad. Esta obra no solo mejorará la calidad de vida de miles de personas, sino que también contribuirá al crecimiento de una de las zonas agroindustriales más productivas del país”, agregó el funcionario.

El gerente ejecutivo de Regiones y Distritos de Vialidad Nacional, Patricio García, sostuvo que “desde el inicio de esta gestión, por instrucción del presidente Alberto Fernández y del ministro Gabriel Katopodis, y bajo la conducción de Gustavo Arrieta nos pusimos a trabajar en la revitalización de todas las obras detenidas”.

En particular, García indicó que “aquellas obras que se encontraban bajo el esquema de participación público privada demandaron algo más de tiempo y trabajo luego del fracaso del sistema implementado por la gestión anterior. Este corredor fue transferido a Vialidad Nacional a finales del año pasado y es la primera licitación que llevamos a cabo de las ex PPP”.

En relación al llamado a licitación, el gerente ejecutivo destacó que “tenemos la tranquilidad de haber cumplido con las distintas etapas que nos propusimos y la alegría de poder llevar adelante esta obra tan emblemática para el noroeste de la provincia de Buenos Aires, en un tramo que en los últimos años tuvo muy poco mantenimiento”. “Hoy venimos a reforzar nuestro compromiso con esta región”, añadió.

Desde principios de 2020, Vialidad Nacional se encuentra realizando tareas de bacheo de emergencia de la Ruta Nacional 33 entre General Villegas y Rufino. En ambas zonas, los trabajos continuarán en desarrollo hasta que la repavimentación integral del corredor sea adjudicada y se conozca la empresa contratista que resulte ganadora del proceso de licitación.

Un corredor clave

La RN 33 es un importante corredor del sur santafecino y el norte bonaerense, una de las regiones de mayor potencial productivo de la Argentina que une el puerto de Bahía Blanca y el de Rosario. Se trata de un área con un notable movimiento de maquinarias agrícolas y transporte de granos. Cuenta con un gran número de emprendimientos industriales que se beneficiarán con las mejoras en la circulación.

Obras entre Trenque Lauquen y General Villegas

La repavimentación integral de la Ruta Nacional 33 se complementará con dos obras de conservación mejorativa entre Trenque Lauquen y General Villegas. Las tareas incluirán bacheo con concreto asfáltico y la reparación de la calzada para brindar mayor seguridad y comodidad a los usuarios del corredor. Cada obra demandará una inversión superior a los $89 millones.