Manes y Santilli preparan la interna y dan los últimos retoques a las listas

Con tironeos de última hora, Facundo Manes y Diego Santilli tienen definidos los cimientos de las listas de diputados nacionales que encabezarán. Algunas de las incógnitas se fueron despejando y otras subsisten y quedaron para ser resueltas hoy, sobre el filo de la presentación de las candidaturas.

La interna de Juntos en la Provincia enfrentará al radicalismo liderado por el neurocientífico y al PRO que lleva al ex vicejefe de Gobierno porteño a la cabeza de la nómina. Ambos robustecieron sus armados con aliados. Manes lo hizo con los peronistas Emilio Monzó y Joaquín De la Torre, además de la dirigente del GEN, Margarita Stolbizer. Santilli, en tanto, sumó a la Coalición Cívica de Elisa Carrió, al sector de Graciela Ocaña y, fundamentalmente, consiguió evitar la ruptura del PRO a través de cierres con Jorge Macri y Patricia Bullrich.

El armado de Manes parecía encaminado a confirmar anoche al menos los primeros cinco lugares de esa nómina. Por el resto de los escalones las negociaciones continuarán hoy.

El neurocientífico sería secundado por la diputada provincial y vicepresidenta del Comité Nacional de la UCR, Alejandra Lorden.

Manes había iniciado conversaciones con Isela Constantini, ex titular de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Mauricio Macri, pero finalmente esa opción se cayó. Por eso finalmente se terminó optando por Lorden, la dirigente de Saladillo.

El tercer lugar estaba reservado para Monzó. El ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación fue una de las incorporaciones del armado radical. Para el cuarto lugar se mencionaba a Margarita Stolbizer cuyo partido, el GEN, forma parte del acuerdo. Luego esa nómina anotaría al actual diputado nacional del radicalismo Fabio Quetglas. Y sexta surgiría Dania Tavella, otra radical pero del sector de Martín Lousteau.

En tanto, podría haber un lugar (7 u 8) para algún dirigente de Gustavo Posse en la tira de diputados nacionales. El alcalde de San Isidro coqueteó con Santilli y, tras quedar trunca esa negociación, volvió sobre sus pasos a negociar con sus correligionarios.

En ese marco, busca colar en la sección electoral Primera a la segunda senadora.

El armado del Pro

Por el lado de la lista que encabezará Santilli, está confirmada como segunda Graciela Ocaña, que irá por la reelección. Tercero quedaría el primer representante de la Coalición Cívica en la lista. Se trata del actual diputado nacional Juan Manuel López.

Cuarta quedaría la también diputada de Elisa Carrió, Marcela Campagnoli, mientras que el quinto lugar estaría reservado para Gerardo Milman, dirigente de confianza de Patricia Bullrich.

Luego aparecería Natalia Villa, impulsada por el sector de Jorge Macri.

En esa lista estaría además Her nán Lombardi, ex funcionario nacional en la gestión Macri y pedido por el ex presidente. Y detrás de Lombardi, el PRO anotaría a la única vidalista de la nómina en un lugar expectable: Gabriela Besana, actual diputada provincial.

Otra de las novedades del cierre de listas en el armado opositor tiene que ver con que el PRO finalmente logró retener al senador nacional Esteban Bullrich.

El legislador estaba en conversaciones con Manes e incluso trascendió que había pedido un diputado por La Plata. Pero ayer finalmente cerró trato con Santilli y en el marco de un acuerdo nacional, su sector terminó colando un diputado nacional. Se trata de Pablo Walter, el histórico armador del PRO en la provincia de Tucumán, que será candidato a diputado nacional pero por la Capital Federal. Walter irá en el octavo lugar de la boleta.

“Mi relación personal y política con Horacio, con Diego y con todo el espacio es la misma de siempre. Trabajamos juntos hace muchos años, con acuerdos y discusiones, pero siempre con el fin común de mejorar la vida de la gente. Eso no cambió. Sin embargo, es público mi desacuerdo con el enfoque elegido para el armado de las listas en la Provincia. No apostar a la renovación ni darle lugar al interior de la Provincia son dos errores que no deberían haberse cometido y que intenté evitarlos desde el primer momento”, cuestionó no obstante el senador nacional.