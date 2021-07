Entre fuertes tensiones internas, radicales y el PRO definen listas para la Legislatura

La disputa interna que librarán el radicalismo y el PRO en la Provincia y cuyos principales exponentes serán Facundo Manes y Diego Santilli en el caso de diputados nacionales, está generando una tensión extra para el armado de las nóminas de aspirantes a la Legislatura.

Es que con la pelea abierta, los espacios se reducen porque al final de las Paso habrá que integrar las listas y abrir lugares para quienes pierdan en cada una de las secciones. Esta situación hace que, en general, los dos primeros lugares de cada nómina sean los más apetecibles y por los que se generan fuertes tensiones en los dos armados.

En el caso del sector de Santilli existe un elemento extra a considerar. Como sigue en pie la posibilidad de un acuerdo con el radical Gustavo Posse, no se descarta la inclusión de dirigentes afines al intendente en las nóminas seccionales.

No obstante, en uno y otro campamento ya aparecen nombres que son fija y otros que todavía están en discusión a pocos días del cierre de listas.

En la sección Primera (norte y oeste del Conurbano), la lista que viene armando Santilli está reflejando el dificultoso acuerdo al que llegó Horacio Rodríguez Larreta para bajar a Jorge Macri. En ese marco, a la cabeza de esa nómina de senadores estaría Gabino Tapia, un hombre del alcalde de Vicente López que iría por la reelección. En segundo lugar estaría Daniel Reich, esposa del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Al igual que Tapia, es senadora en funciones. Tercero anotaría su nombre Ramiro Tagliaferro, el ex intendente de Morón.

En el caso de la lista de Manes, se da por seguro que la encabezará el ex intendente de San Miguel, Joaquín De La Torre, una de las incorporaciones que desde el peronismo logró el neurocientífico. El segundo lugar quedaría reservado para una dirigente del radicalismo. Tercero podría aparecer Emiliano Reparaz, actual senador cercano a Daniel Salvador.

Respecto de la sección Segunda (noroeste de la Provincia), el armado del PRO respetará el acuerdo con el sector del peronismo de San Nicolás que lidera el histórico Ismael Passaglia. Uno de sus hijos, Santiago, irá por la reelección como diputado. Otro de los distritos importantes es Pergamino, desde donde llegaría la concejal Paula Bustos. Tercero podría aparecer el diputado Matías Ranzini (Zárate), ligado al actual legislador nacional y ex ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.

El armado radical pondrá enfrente a un intendente. Se trata del alcalde de Rojas, Claudio Rossi. Para el segundo lugar existían fuertes tironeos. La actual diputada Sandra París (que no puede ir por la reelección porque acumula dos mandatos consecutivos pero que al mismo tiempo se la mencionada como posible diputada nacional), propone a una dirigente de su espacio. Sin embargo, habría otras candidatas en danza. En tanto, el tercer lugar quedaría para Juan Manuel Batallánez, presidente de la UCR de Pergamino.

En la Tercera sección (sur del Conurbano), el armado de Santilli ya definió que su cabeza de lista de diputados sea el ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina. Segunda quedará Maricel Echecoin (Coalición Cívica) y tercero el actual diputado Adrián Urreli, un dirigente cercano al intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

En el caso del armado de Manes, se sigue mencionado a Pablo Domenichini, del sector de Martín Lousteau, caída la chance de Luis Otero, que irá como concejal de Avellaneda.

En la Cuarta sección electoral se eligen senadores. La lista de Manes estaría encabezada por la intendenta radical de General Arenales, Erica Revilla, además vicepresidenta del Comité Provincia. Para el segundo lugar se menciona a Marcelo Daletto, del sector de Emilio Monzó.

Del lado del radicalismo se habla también de Leandro Blanco (Chivilcoy) y de Agustín Máspoli (Chaca buco). Otra de las mencionadas es Dania Tavela, del sector de Martín Lousteau, aunque su destino podría ser la nómina de diputados nacionales.

En tanto, por el lado del armado de Santilli, el candidato llegaría desde Junín, de la mano del intendente Pablo Petrecca. Se habla de la reelección de Juan Fiorini.

En el caso de la Quinta sección electoral (sudeste bonaerense), podría encabezar la lista de Manes el tandilense radical Carlos Fernández. En tanto, segunda quedaría la concejal marplatense Vilma Baragiola.

Una gran incidencia en el armado de esta lista seccional de Santilli tendrá el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. El actual funcionario de esa comuna, Alejandro Rabinovich, sería número puesto para encabezar. Segunda podría quedar Alejandra Martínez, abogada del Partido de la Costa y denunciante en varias causas contra Cristina Kirchner.

En la Sexta (sudoeste bonaerense), la lista de Manes irá con Emiliano Balbín, seguido de Anahí Bilbao, ambos por la reelección. Desde Bahía Blanca se pelea un espacio, aunque la interna radical del mayor distrito de la sección impide por el momento unificar criterios. Hace algunas horas había circulado el nombre de la presidenta del comité bahiense, Silvina Cabirón.

En el caso del armado de Santilli, la lapicera está en manos del intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay. La cabeza de la lista sería para el concejal Fernando Compagnoli, seguido de Abigaíl Gómez, secretaria de Gobierno de Punta Alta. En tanto, tercero quedaría el intendente de Patagones, José Zara.

En la Séptima se eligen senadores y la oposición pone las tres bancas en juego. Por el lado del radicalismo, se promoverá la reelección de Alejandro Celillo (General Alvear). Se sabe que el GEN de Margarita Stolbizer pidió un lugar en esa sección.

En tanto, del lado de Santilli el candidato vendría de Olavarría, auspiciado por el intendente Ezequiel Galli. En tanto,, Elisa Carrió pelea por la reelección de Carolina Tironi.