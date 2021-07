Gollan remarcó que el pase sanitario "no es una restricción"

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, remarcó que el pase sanitario que apuesta a implementar la Provincia "no es una restricción", sino "un estímulo a los vacunados" contra el coronavirus.

El funcionario provincial señaló que, que si bien el aforo de los distritos que están en Fase 2 "ahora es de cero", de acuerdo a la nueva normativa será de "un 30 por ciento si (las personas) están vacunadas", mientras que los partidos que están en la Fase 3 actualmente con un 30 por ciento de aforo "pasarán al 50 por ciento" de presencialidad, pero "ese 20 por ciento extra deben estar vacunados".

En ese sentido, el titular de la cartera sanitaria bonaerense destacó que el pase sanitario "no es una restricción" para las personas que no están inmunizadas.

"Estamos estimulando y reconociendo al que se vacunó. Es un estímulo a la vacunación", explicó, a la vez que aclaró que la iniciativa "por supuesto se acompaña con medidas de cuidado".

En diálogo con Caballero de Día, el programa que en esta jornada condujo Pablo Caruso por La 990, Gollan precisó que de los 10 millones de mayores de 18 años anotados, 8.7 millones ya están vacunados con al menos una dosis.

El ministro destacó el "camino descendente" en la curva de contagios de coronavirus y anticipó que el paso siguiente de las medidas de restricciones vigentes será la ampliación de los aforos.

"Con las variantes de circulación comunitaria en la Argentina, con la vacunación, con la gente que se inmunizó por haber tenido la enfermedad y con las medidas de cuidado, que cada vez es cierto, están más relajadas, estamos en un camino descendente", manifestó.

Por otra parte, el funcionario provincial indicó que "si entra la variante Delta, el criterio es que aumenten los infectados, pero no fallecidos", por el efecto de la campaña de vacunación.