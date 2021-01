Refuerzan controles en las rutas

Más allá de la pandemia, los centros turísticos registran movimiento y este fin de semana, con el cambio de quincena, se espera una in tensa circulación por las rutas bonaerenses que conducen a los distintos centros de veraneo.

En ese sentido, la Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Alejo Supply, indicó que a través de las direcciones provinciales de Seguridad Vial y de Fiscalización del Transporte se planificó una serie de operativos de control, asistencia vial y alcoholemia con el fin de prevenir siniestros y garantizar la correcta circulación por las rutas provinciales.

Por un lado, se montarán operativos preventivos sobre Ruta 11 y Ruta 56, mientras que también se desplegarán retenes en puntos estratégicos viales de Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Mar del Tuyú, San Bernardo, San Clemente, Santa Teresita, Gral. Madariaga, Mar de Ajó, Claromecó, Miramar, Monte Hermoso y Necochea.

De esta forma, los agentes continuarán controlando documentación correspondiente para circular, el cumplimiento de los protocolos sanitarios y realizarán testeos de alcoholemia. Asimismo, inspectores de la Dirección de Fiscalización del Transporte controlarán que las unidades del sistema de transporte público de pasajeros circulen con la habilitación requerida y cumplan con los protocolos de sanidad establecidos.

Circulación en pandemia

Cabe recordar que las licencias de conducir cuyos vencimientos operaban entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre de 2020 fueron prorrogadas por 365 días mediante la Disposición 34/20 y no tendrán más prórroga una vez cumplido ese período adicional. En tanto, y de manera complementaria, aquellas licencias con vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021 fueron prorrogadas por el término de 90 días según la Disposición 64/20.

Ambas extensiones de caducidad buscan acompañar a los municipios y descomprimir el incremento exponencial de la cantidad de trámites presenciales que se realizan en las sedes de los diferentes Centros de Emisión de Licencias de Conducir, sin dejar de lado el cumplimiento de las medidas de sanidad protocolares impartidas.

En cuanto a la Verificación Técnica Vehicular, desde el 1 de noviembre de 2020 la Subsecretaría de Transporte puso en funcionamiento el nuevo sistema de turnos y extendió los vencimientos debido a la propagación del COVID-19. En ese marco, aquellos automóviles con VTV vencida entre julio y agosto de 2020 deberán tenerla vigente al 31 de enero de 2021. En tanto, quienes tienen vencimiento entre septiembre y octubre de 2020 tendrán que pasar por las plantas verificadores durante el mes de febrero de 2021.

El Ente Regulador de la Verificación Técnica Vehicular diseñó el sistema de turnos con capacidad para todos aquellos que estén obligados a renovar la VTV. En caso excepcional de no poder conseguir turno pese a estar en el mes que le corresponde, el usuario debe comunicarse con usuarios.ervtv@gmail.com y/o ervtv.secretaria@gmail.com para que se le pueda gestionar su turno correspondiente. Esta es la única vía de atención, por lo cual las plantas verificadoras no atienden sin turno. Los usuarios deberán solicitar turno en la web https://www.vtv.minfra.gba.gob.ar/ervtv.php