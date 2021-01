Gremio docente provincial pide que exista "seguridad sanitaria"

El inicio del ciclo lectivo genera controversias en medio de la pandemia, porque mientras un sector reclama volver a las clases con presencialidad, hay quienes advierten que no existen las condiciones sanitarias y edilicias para recuperar la “normalidad”.

En esa línea, el secretario General Adjunto de la Unión de Docentes de Buenos Aires (Udocba), Alejandro Salcedo, insistió en que "tiene que haber seguridad sanitaria" en las aulas para que haya presencialidad en las escuelas a partir del 1 de marzo próximo.

"En la medida que las personas que vayan a las aulas, incluidos los docentes, los auxiliares y los alumnos, tengan la seguridad de que no van a ser contagiados, va a haber presencialidad" dijo, y agregó que "todos" quieren "el regreso a la presencialidad" en las aulas.

"Todos queremos la presencialidad en la escuela, pero no de cualquier manera", expresó el dirigente gremial. "El gobernador (Axel Kicillof) dijo que la prioridad es la salud y que la vuelta a clases va a depender del avance de la pandemia", dijo Salcedo.

Recordó en este sentido que los gremios docentes firmaron en octubre del año pasado un protocolo que "establece las condiciones mínimas que tienen que existir en una escuela para regresar a la presencialidad". Ese protocolo, completó, "plantea el distanciamiento, el lavado de manos, la ventilación en las aulas y el uso de tapabocas".

En cuanto a la cantidad de alumnos que pueden tener las aulas, agregó que "depende del tamaño de las aulas", ya que las hay más grandes y más chicas, que es lo que indicará la cantidad de alumnos que puede haber como para mantener el distanciamiento necesario. Por ese motivo, dijo, "es importante analizar la situación distrito por distrito y escuela por escuela".

La provincia de Buenos Aires plantea un regreso a las clases presenciales a partir del 1° de marzo con un sistema que combinará jornadas dentro de las aulas, con uso de tapabocas, y otras de forma remota, para evitar la concentración de personas en un sistema escolar de alrededor de 10.000 establecimientos educativos y 3.300.000 alumnos, el más grande del país.

El Plan Jurisdiccional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales establece pautas para la organización institucional de las escuelas para posibilitar el distanciamiento social, la adecuada circulación de aire, la limpieza y desinfección de los establecimientos y la higiene personal.