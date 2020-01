La Provincia define cómo pagará el adelanto salarial a los estatales

La Provincia tiene resuelto, siguiendo los lineamientos dispuestos a nivel nacional, pagar a sus trabajadores un adelanto salarial a cuenta de la paritaria de este año. Pero a esa definición le restan otras no menos importantes: por caso, si la medida comprenderá a todos los sectores y si los montos del aumento serán similares a los dispuestos por la Casa Rosada.

En el gobierno de Axel Kicillof están trabajando en un menú de opciones. Con las limitaciones, dicen los funcionarios, de la muy compleja situación financiera por la que atraviesa la Provincia.

La Nación resolvió que el adelanto sea de 4 mil pesos: 3 mil pesos se pagarán en marzo y los otros mil, en abril. En la Provincia estiman que seguirán la línea de esos montos, pero ni siquiera en ese punto existen definiciones concretas.

“La idea es sostener lo que viene diciendo el Gobernador: ir en ayuda de los que menos cobran”, repiten en el Ejecutivo. Nadie lo confirma, pero la posibilidad de que algunos sectores de la administración reciban un adelanto superior que otros, está latente.

Y esta alternativa tendría que ver con la historia con la que llegan las diversas ramas de los trabajadores públicos de la paritaria del año pasado.

En el gobierno bonaerense reconocen que la ex mandataria María Eugenia Vidal dejó instalada una fuerte disparidad en la última negociación.

Tanta, que mientras los trabajadores administrativos y del área de Salud cobraron la última mejora en noviembre y quedaron cerca de 30 puntos por debajo de la inflación anual del 53,8 por ciento, los maestros se vieron beneficiados por la aplicación de la cláusula gatillo que actualizó sus ingresos en función del incremento del costo de vida. De hecho, el mes que viene percibirán la corrección salarial del último tramo del año pasado que rondaría el 12 por ciento.

Ese aumento no llegará para el resto de los trabajadores que no logró acordar en la paritaria la vigencia de la cláusula gatillo. Esta disparidad podría terminar incidiendo en la resolución oficial de cómo liquidar el adelanto a cuenta de la paritaria. Es una de las posibilidades que aparece dentro del menú de opciones que manejan los encargados de hacer los números en el gabinete de Kicillof.

Llamado

No es la única duda que ronda la cuestión salarial. En el Gobierno estudian si conviene llamar a paritarias para formalizar la decisión de pagar el adelanto o por el contrario dictar directamente un decreto.

La idea de llamar a negociación colectiva choca en principio con algunas indefiniciones de peso. La primera, tiene que ver con la negociación abierta con los acreedores por la deuda de 250 millones de dólares que vence en los próximos días. “El escenario no es el mismo si hay acuerdo para postergar el pago o si por el contrario los bonistas no se avienen a aceptar la propuesta del plazo del 1° de mayo”, describen en el Ejecutivo.

No es la única cuestión que se está poniendo en la balanza a la hora de resolver la convocatoria a paritarias. Hoy por hoy, con esa negociación aún indefinida y la falta de pautas presupuestarias, la Provincia no tendría los lineamientos básicos para formular una propuesta concreta de aumento para 2020.

“Y todos sabemos que cuando se abra la negociación los trabajadores querrán saber cuál va a ser la mejora para este año”, admiten los funcionarios.

Tampoco está resuelta otra de las cuestiones claves: qué volumen tendrá la ayuda financiera que recibirá la Provincia de parte de la Casa Rosada. Ese dato es clave para terminar de delinear una propuesta concreta de aumento más allá del adelanto que se pagará.

De todas formas, habrá dos líneas de trabajo. Una de ellas tiene que ver con la paritaria nacional docente que se convocó para los últimos días de este mes. De allí surgirá algún parámetro sobre la estrategia salarial nacional que terminaría de alguna manera siguiendo la Provincia.

La otra cuestión tiene que ver con el anticipo que están dejando trascender en la Casa Rosada de que el deseo oficial es que no rija en 2020 la cláusula de ajuste automático por inflación. En ese marco, en el Gobierno están trabajando en la instrumentación del pago del adelanto. Está confirmado que se efectivizará esa mejora a cuenta de la paritaria, pero a la decisión, como se dijo, le restan conocer varios aspectos. Uno es el monto; el otro, si el pago incluirá a todos los sectores y, si eso ocurre, si regirá el tope de 60 mil pesos como estableció el gobierno nacional.

Lo que parece definitivamente descartado es que ese adelanto se aplique a la recomposición de los sueldos del año pasado, tal como vienen pidiendo los estatales.