Pese a los chispazos en Nación, la UCR bonaerense ratifica cierre con Cambiemos

El radicalismo bonaerense ratificará hoy su continuidad en Cambiemos durante el encuentro que realizará la Convención partidaria en Brandsen y facultará a su conducción a iniciar las negociaciones para la definición de las listas de candidatos con el PRO y la Coalición Cívica.

El poroteo de los convencionales marcaba, según estimaban fuentes partidarias, una clara mayoría en apoyo a mantener el acuerdo electoral dentro de Cambiemos. “De los 400 convencionales, tenemos 300 seguros”, decían cerca del vicegobernador Daniel Salvador.

El dato político excede las fronteras bonaerenses, porque surge como un mensaje hacia la Convención nacional donde existen posturas fuertemente encontradas en torno del respaldo partidario a la candidatura presidencial de Mauricio Macri.

La posición de la Provincia es clave en la reunión de la UCR nacional, ya que tiene 72 congresales nacionales. Alrededor de 50 apoyan la continuidad en Cambiemos, aseguran fuentes partidarias. Esa demostración de fe a Cambiemos la ratificaron en las últimas semanas durante un encuentro en La Plata que encabezó Salvador.

A partir de las 14, en la sede del “Club Social Brandsen”, los alrededor de 400 congresales del radicalismo provincial definirán “la estrategia política y electoral provincial y la ratificación de la política de alianzas de la Unión Cívica Radical”, según se consignó en la convocatoria.

En ese marco, si no surgen imprevistos, la Convención votará la continuidad en el espacio de Cambiemos por amplia mayoría.

Esa postura “será avalada por más del 80% de los congresales” y cuenta con el apoyo de casi la totalidad de los intendentes radicales de la Provincia de Buenos Aires que, si bien no son congresales, estarán presentes en la Convención.

Los principales sectores que sostienen el acuerdo son los liderados por Salvador, el diputado provincial Maximiliano Abad y los ex alfonsinistas Carlos Fernández y Miguel Bazze.

La resolución que se emitirá incluirá otros puntos. Uno de ellos consiste en facultar a la conducción del Comité Provincia encabezada por Salvador, a negociar las listas de candidatos.

En ese marco, los radicales pretenden la continuidad del vicegobernador y mantener o en lo posible ampliar su representación parlamentaria tanto en el Congreso como en la Legislatura. Según trascendió, el documento final incluiría el criterio que pretenden los radicales que se aplique en los distritos. Se buscaría que donde gobierne Cambiemos no haya interna.

En tanto, en el resto de las comunas se propiciará la unidad, pero en caso de no alcanzarse, se buscará que la UCR pueda ir a las Paso con lista propia enfrentando a los postulantes PRO.