Tundis dijo que Massa no se va a juntar con el kirchnerismo

La diputada nacional por el Frente Renovador Mirta Tundis en principio descartó que el líder de ese espacio, Sergio Massa, se junte con el kirchnerismo para las próximas elecciones, pero luego aclaró que su “límite” es Cristina Fernández y elogió a otros dirigentes del sector.

"Nosotros somos Frente Renovador y estamos en otro espacio que es Alternativa Federal y vamos a seguir en este espacio que no se va a juntar con el kirchnerismo. Esto es lo que se habla en el espacio y lo que dice Sergio Massa", dijo la legisladora, esta mañana.

No obstante aclaró: "Mi límite no es el kirchnerismo, mi límite es Cristina", y adelantó que si Massa decide una alianza con la actual senadora, ella continuará en el espacio del Frente Renovador. También manifestó su admiración por muchos referentes del espacio como Axel Kicillof, Juan Cabandié, Agustín Rossi, José Luis Gioja y Daniel Filmus.

Tundis consideró que la actitud de la expresidenta no ha cambiado de acuerdo a como fue su participación en el congreso del PJ: "Hizo un monólogo de una hora y después se fue, no se mostró abierta al diálogo con los demás".