Roberto Costa: “Las escuelas están abiertas en la Provincia de Buenos Aires”

El titular del Bloque de Senadores Cambiemos, Roberto Costa, se refirió al inicio del Ciclo Lectivo 2019, luego de participar del acto inaugural en una Escuela de Ingeniero Maschwitz y sostuvo: “Hoy (por ayer) es un día muy importante para las familias, cargado de emoción e ilusión por parte de los chicos y me alegra saber que muchos están adentro de las aulas”.

“Las escuelas están funcionando con normalidad, al igual que los comedores y mañana también estarán abiertas”, dijo el legislador y agregó: “me preocupa profundamente el capricho de algunos dirigentes gremiales de forzar el no comienzo de clases, sabiendo la importancia que la educación tiene para nuestro presente y futuro”.

En ese sentido, Costa remarcó que “Desde 2016 llevamos invertidos más de 21 mil millones de pesos provenientes de los fondos del gobierno nacional y provincial en educación. Para fines de este año habremos finalizado 6.000 obras e intervenciones en escuelas, en total sextuplicamos la ejecución de obra del gobierno anterior”, y agregó: “Sabemos que nos falta y estamos trabajando en dar respuesta a un área que fue olvidada durante décadas. Pero no podemos hablar de mejorar la educación de la provincia convocando a un paro. Esa no es la solución”.

“Impulsamos el boleto estudiantil, el programa Terminalidad Educativa con el que muchos adultos decidieron volver a la escuela, en 2018 se anotaron para terminar sus estudios 320.000 adultos más que en 2015” remarcó Roberto Costa y señaló: “tenemos las pruebas Aprender, capacitamos a nuestros docentes, invertimos en robótica y nuevas tecnologías”.

Por último Costa expresó que “Celebro que muchos docentes y directivos hayan decidido concurrir a las aulas porque eso es poner a los chicos en el lugar de importancia que merecen”.