Ritondo llamó a lograr que “Ni una menos” se haga realidad

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, participó este martes en La Plata, junto a su par de Justicia, Gustavo Ferrari; del primer día de las "Jornadas Internacionales sobre Violencia de Género", donde destacó que "el rol del Estado en este tema es el que previene, el que actúa ante una denuncia y el que acompaña a las víctimas".

Durante el encuentro, que tuvo lugar en el "Salón de los Espejos" de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Ritondo resaltó que durante su gestión "se amplió el trabajo de la Superintendencia de Políticas de Género, con la apertura de más oficinas" y agregó que "son muchas las personas que trabajan y hacen un gran esfuerzo diariamente en el tema".

En tanto, enfatizó que "como Gobierno y parte del Estado tenemos que lograr que el anhelo de 'Ni una menos' se haga realidad y para eso cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y un compromiso con esas valientes mujeres que en menos de una década instalaron algo que en la Argentina parecía que no se hablaba, y como no se hablaba parecía que no pasaba".

Por otro lado, Ferrari manifestó que "es una decisión de la gobernadora que en la provincia de Buenos Aires se lleve adelante una clara política de género", y agregó que "estamos trabajando con mesas interministeriales para la implementación de la Ley de Identidad de Género, porque la idea es impulsar un plan conjunto para capacitar en el respeto por la identidad y el trato digno al personal del Servicio Penitenciario Provincial".

Asimismo, el ministro de Justicia destacó que entre 2016 y 2017 "hemos abierto 22 Centros de Asistencia a la Víctima y Acceso a la Justicia", y subrayó que "la idea es trabajar sobre aquello que el Estado no pudo evitar, si no se pudo impedir el delito por lo menos tenemos que tratar de atenuar las consecuencias. Esta labor se nutre de una decisión política de poner en el centro del sistema penal a la víctima".

Durante el primer día de estas jornadas sobre violencia de género también disertaron el vicegobernador Daniel Salvador, el procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand; la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco; y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan.