Los jueces bonaerenses volverán a estudiar y a rendir exámenes en 2018

Gustavo Ferrari, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, anunció en la Jornada Nacional de Justicia Laboral por la Competitividad Industrial que para 2018 se implementarán reformas en la forma de selección de los jueces de los juzgados de la Provincia de Buenos Aires.

"La visión que la ciudadanía de la justicia es de solo un 17% de confianza, según las dos últimas encuestas nacionales. Estamos en nivel de confianza debajo de las universidades y de las iglesias, lo cual es lógico, pero también debajo del nivel de confianza de las fuerzas de seguridad y de los politicos y los partidos políticos, estamos casi en el fondo de la tabla".

"Estamos decididos a exigir una escuela judicial previa obligatoria en la provincia de Buenos Aires de dos años donde se enseñen técnicas determinadas, no derecho, que se aprende en la universidad. Para enseñar manejo de conflicto, teoría de la decisión, criminología para quienes están orientados a lo penal, valoración de pruebas, finanzas para aprender sobre la administración de la oficina judicial. Habrá que dar examen teórico práctico que con examen teórico práctico, y no como el de ahora que es como el de secundario, en el que hay que acordarse de memoria algunos fallos".

La propuesta es una examen abierto, donde se pueda consultar internet, hablar por teléfono. "Cómo puede ser que alguien rinda un examen para juez y esa sea la última vez que que a elaborar una sentencia o resolver un caso de esa manera. Porque si a los pocos días es juez va a consultar internet, va a hablar con un amigo... así se tienen que tomar los exámenes".

También se refirió a los otros partícipes del sistema judicial "que son los abogados. No corresponde pedirle a los jueces que rindan examen, el curso de perfeccionamiento, capacitación contínua, un sistema de selección, y que un abogado, como prácticamente no ocurre en ningún lugar del mundo , al otro día de recibir la matrícula pueda presentar un recurso ante la Corte Suprema. No puede coincidir el título académico con el título habilitante. Vamos a tener que encontrar la manera de establecer sistemas de habilitación que permita la formación contínua del abogado y que también rinda exámenes".