Silvosa atribuyó la crisis hídrica a la falta de coordinación con Santa Fe

Ayer se desarrolló en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la audiencia pública para abordar la situación de emergencia hídrica de las aguas de La Picasa, laguna que comparten las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, pero que su cuenca también involucra a Córdoba.

En ese marco, durante su exposición, el representante bonaerense, Rodrigo Silvosa adujo que la problemática la originó “la falta de coordinación” entre las provincias implicadas hasta que en 2016, con el cambio de administración, se creó el Comité de Cuenca que vincula las distintas jurisdicciones.

“Durante estos años no ha habido una coordinación entre las distintas provincias, no hemos logrado en los últimos 20 años en dar una solución completa”, explicó el subsecretario de Infraestructura Hidráulica de la provincia de Buenos Aires, Rodrigo Silvosa, al ser consultado por los ministros de la Corte sobre cuál es la dificultad entre las provincias para llegar a un acuerdo entre las partes.

En esa línea, explicó que por ese motivo “las obras se han demorado y ha generado la situación actual y el reclamo de la gente que vive las consecuencias”.

“En los últimos años los comité de cuenca no han funcionado adecuadamente. El Cirhnop (Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana) se firmó el año pasado cuando la Corte había pedido que ocurriera en 1985”, describió, apuntando a la responsabilidad de los gobiernos que precedieron al que encabeza María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

Consultado si “la falta de coordinación es la respuesta que da el Estado” a la problemática, indicó: “La situación es que hasta el año 2016 esa coordinación no estuvo, pero en conjunto con la nación, Santa Fe y Córdoba hemos activado los comité de cuenca y hoy estamos teniendo coordinación, diálogo”.

“Confiamos que la conclusión de las obras en el marco de los estudios y la coordinación con las otras provincias nos van a permitir armar un sistema de defensa contra los excedentes hídricos”, completó Silvosa.

El impacto del manejo del agua en esta región ha disparado fuertes conflictos interjurisdiccionales, al punto que el Gobierno bonaerense inició una causa contra Santa Fe al interpretar que ésta última provincia la perjudica con la derivación de excedentes hídricos de La Picasa. En tanto, representantes santafesinos vienen remarcando que su provincia recibe agua proveniente de Córdoba y también de la propia Buenos Aires. También, allí consideran que, al ser una cuenca cerrada, La Picasa debería escurrir por los bajos naturales que conducen los excedentes hacia el Río Salado, en territorio bonaerense.

Además, el subsecretario, señaló que lo que la administración de María Eugenia Vidal considera que la solución a la crisis hídrica que afecta a la región del noroeste bonaerense y el sur de Córdoba y Santa Fe se alcanzaría “activando la alternativa sur (una obra ubicada en la región norte de la provincia de Buenos Aires que escurre agua de La Picasa) y poniendo alcantarillas en la Alternativa Norte (otra obra, pero en territorio santafesino), y completando las obras del Salado que hemos iniciado este año”. “La situación se va a poner estable y vamos a poder evitar el problema en el futuro”, indicó.

Teniendo en cuenta que el Gobierno nacional está estudiando como alternativa que se desagote La Picasa vía Río Paraná, indicó que “la provincia de Buenos Aires va a acompañar cualquier alternativa que se tome de manera conjunta y que empuje el gobierno nacional”. Su par de Santa Fe, Juan Carlos Bertoni, señaló la necesidad de activar “alternativas múltiples”, es decir que se tengan en cuenta los escurrimientos hacia el Río Salado y hacia el Paraná.

En tanto, Silvosa desestimó la posibilidad de que la provincia de Santa Fe sea integrada al Comité de cuenca del Río Salado, teniendo en cuenta que con esa jurisdicción participan del CIRHNOP “las decisiones que se toman ahí impactan en las decisiones del Comité de Cuenca del Salado”.