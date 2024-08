Efectivos de la Policía Vial de Junín secuestraron una unidad rodante

Personal policial perteneciente al Destacamento de Seguridad Vial Junín procedió al secuestro de una unidad tipo tractor de carretera, el cual arrastraba una batea semirremolque que carecía de la Revisión Técnica Obligatoria; y que, por ende, no se hallaba en condiciones de circular. El operativo se realizó en Ruta Nacional 7 entre este distrito y Chacabuco. Además, la batea no contaba con las medidas de seguridad, al no tener la totalidad de sus cubiertas (12 neumáticos en total). El rodado llevaba solo cuatro colocadas y en mal estado de conservación.

Por lo expuesto, se procedió al secuestro de la unidad rodante en la urgencia, dándose intervención al titular del Juzgado de Faltas Provincial, con sede en la vecina ciudad de Chivilcoy.

Por otro lado, en el transcurso de los operativos, efectivos policiales secuestraron cinco licencias de conducir por falta de Verificación Técnica Vehicular. Además, se llevaron a cabo dos procedimientos por infracción a la Ley 23.737, tras hallarse marihuana dentro de los habitáculos de dos vehículos particulares que circulaban desde el conurbano bonaerense hacia nuestra localidad.

En dichos operativos tomó intervención la Ayudantía Fiscal Estupefacientes Junín y se realizaron actuaciones en Destacamento Vial Junín.