Violento asalto a un vecino en su propia casa de la ciudad de Lincoln

El vecino Mario Peralta sufrió un robo y una golpiza en un hecho sucedido el viernes último en su casa, ubicada en la ciudad de Lincoln.

En el relato del damnificado a la periodista linqueña Alejandra Ramos, publicado en las redes sociales, Peralta expresa todo lo sucedido al ser sorprendido en plena noche mientras estaba durmiendo, la golpiza y el robo de su camioneta, que aparentemente fue traída a Junín.

El viernes 12 de julio último, según lo relatado, siendo las 23 el hombre se acostó y poco después sintió que gente estaba entrando en su casa tras romper tres puertas. “Cuando escucho el ruido, medio dormido pregunto quién anda ahí, lo repito, y cuando me levanto me clavan un destornillador cerca del ojo. También me lastiman la nariz y la sangre se fue para el ojo, pero por suerte, gracias a Dios, al ojo no le hicieron nada”, relató.

Según lo expuesto, le reclamaban 500 mil dólares que él no tenía, por lo cual le tiraron todo lo que tenía en la pieza buscando esa plata.

“Al rato dicen 'me parece que nos equivocamos'. Me ataron las piernas y las manos y se fueron caminando muy tranquilos. Abrieron las puertas, subieron a la camioneta, la pusieron en marcha y anduvieron por la ciudad, según me dijo la policía que vio las cámaras de videovigilancia. Aparentemente frenó en el barrio Fonavi, bajó una persona y la otra siguió para Junín. Se ve cuando entra a esa ciudad”, apuntó Peralta.

Respecto a quiénes eran, si él los conocía, el entrevistado dijo que no, pero ellos quizás sí.

“Para mí me conocían, pero no sé. Estaban sin capucha, sin nada”, señaló.

“Me robaron la camioneta con cualquier cantidad de herramientas de trabajo. Siento impotencia y pienso qué hubiera pasado si estaba mi hijo conmigo.

El vecino comentó que el 6 de junio hacía un año que tenía la camioneta, marca Chevrolet Luv, motor Isuzu, de 1999, que no tiene mucha velocidad. “Hay una cámara a la vuelta de mi casa. Pueden ver la cara a los delincuentes”, dijo.

Roban en una obra en construcción

El sábado último se produjo un ilícito en una obra en construcción ubicada en inmediaciones de avenida Alvear y Posta de Yatasto de la ciudad de Junín.

Al parecer desconocidos ingresaron en la propiedad, que se encuentra en obra, y sustrajeron materiales y herramientas, según lo denunciado a la policía.

Para entrar, los cacos dañaron el alambrado perimetral.

Una vez denunciado el hecho ante la policía, se inició una investigación penal preparatoria por robo.