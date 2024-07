Boulogne: saquearon una barbería a 100 metros de la comisaría: "Somos el culo de San Isidro"

Un increíble caso de inseguridad se dio en la madrugada de este jueves en la localidad de Boulogne, partido bonaerense de San Isidro. A tan solo 100 metros de la comisaría, dos ladrones ingresaron a una barbería y en cuestión de minutos se llevaron todas las máquinas de trabajo, una computadora y dinero de la caja.

El hecho quedó registrado en las diversas cámaras de seguridad que están colocadas tanto en el exterior como dentro del local, ubicado en la esquina de Antonio Sáenz y Olazábal, a 50 metros de la Avenida principal Avelino Rolón. Se puede ver cómo pasadas las 4 de la madrugada, los delincuentes rompen la persiana para ingresar. Una vez dentro, iban guardando en un bolso todos los objetos de valor hasta que se retiraron.

Nahuel Bruski, dueño del negocio, manifestó su bronca ante los medios con fuertes críticas a la intendencia por la falta de seguridad en el barrio. “Actúan con total impunidad, no se ve un patrullero, siempre lo mismo se patean la pelota entre uno y otro, que no hay presupuesto, que no hay nafta”, comenzó su descargo el joven en diálogo con Telefe.

Y agregó: “Desde el cambio de intendente las cosas van para atrás, siempre a Boulogne lo dejan como el culo de San Isidro. Ya estamos cansados y queremos que esto pare, porque hoy me tocó a mí pero otro día le puede pasar a otro comerciante".

Nahuel contó que "se llevaron todas las herramientas de trabajo, mis máquinas y las de mis compañeros, plata de la caja y mi computadora que tenía recuerdos de mis hijos. Todavía estoy pagando con la tarjeta muchas de esas máquinas, que hoy valen más de 300 mil pesos cada una".

"Son máquinas profesionales que compramos para brindarle un mejor servicio a nuestros clientes", finalizó indignado.