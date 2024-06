La Justicia de Junín actuó en megaoperativo contra la explotación sexual infantil

Ayer se conoció que, en el marco de la operación provincial “Protección de Infancias III”, se llevaron a cabo 150 allanamientos simultáneos coordinados en diferentes provincias, todos ellos bajo la coordinación general del Departamento de Delitos Conexos de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, a cargo de la doctora Eleonora Weingast.

Según lo expuesto por fuentes judiciales, como resultante de investigaciones penales por conductas tipificadas en el artículo 128 del Código Penal (Tenencia, Producción y Difusión de Material de Abuso Sexual Infantil –M.A.S.I.-), a través del uso de herramientas como Icaccops, CPS (Child Protection System) y de reportes NCMEC generados por la ONG National Center For Missing and Explotted Children, se realizaron 10 allanamientos en causas en trámite bajo jurisdicción del Departamento Judicial Junín, en la ciudad cabecera de partido y en las localidades de Chacabuco (Bs. As.), Lincoln (Bs. As), Rojas (Bs. As), Canning (E. Echeverria) y Mendoza (Mendoza).

Las pesquisas comenzaron al advertirse tráfico de material de abuso infantil georreferenciado en las localidades mencionadas, lo que condujo a las diligencias correspondientes, conforme a las investigaciones desarrolladas en el ámbito de las UFI 1 -a cargo de la doctora Vanina Lisazo-, UFI 4 -a cargo de la doctora Pamela Ricci-, UFI 6 -a cargo de la doctora María Fernanda Sánchez- y la UFI 8 -a cargo del doctor Martín Laius-, todas ellas con la intervención de la Ayudantía Fiscal especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, a cargo del doctor Fernando Graffigna.

Las medidas fueron dispuestas por los Juzgados de Garantías intervinientes a cargo de las doctoras María Laura Durante y Marisa Muñoz Saggese, las cuales fueron efectivizadas por personal de la Policía Federal Argentina Delegación DUOF Junín, con la correspondiente colaboración de la Policía Federal Argentina Delegación DUOF Pergamino, la Policía Federal Argentina Delegación Mercedes, la Policía Federal Argentina Delegación DUOF Lomas de Zamora, y Policía Federal Argentina Delegación DUOF Mendoza.

Cibercrimen

La División de Investigaciones Cibercrimen Interior Norte IV Bragado y la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín, fueron parte del megaoperativo cuyo objetivo es combatir la explotación sexual infantil, encabezando órdenes de allanamientos en Salto, 25 de Mayo, Jauregui y Open Doors, siendo todos con resultados positivos, hubo secuestro de material informático de interés y quedaron las personas sindicadas vinculadas a un proceso Judicial por producción, comercialización de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales. Se contó con la participación de GTOS, Junín 1ra, Bragado, 25 de mayo, 9 de Julio, Salto, Pergamino, Chacabuco, Jauregui, DDI Pergamino y efectivos de E.P.D.S.

En una acción coordinada por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, a través de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen se llevaron a cabo 43 allanamientos en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, como parte del operativo "Protección de Infancia III". Esta operación tiene como objetivo combatir la explotación sexual infantil.

El operativo involucró la participación de la Ayudantía Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas y Pornografía Infantil del Departamento Judicial de La Matanza, así como de diversas Unidades Fiscales de Instrucción (UFI) de Mercedes, Zárate Campana, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Plata y Bahía Blanca. Además, los Juzgados de Garantías de Lomas de Zamora, La Matanza, Ezeiza, Mercedes y La Plata también estuvieron involucrados en las acciones judiciales.

Los allanamientos se realizaron en localidades del Partido de La Matanza, Ensenada, Mercedes, Esteban Echeverría, Campana, Luján, Zárate, Ezeiza, La Plata, Salto y 25 de Mayo. El operativo resultó en la detención de una persona y la aprehensión de 17 individuos, quienes están vinculados a la infracción de los artículos 128 y 131 del Código Penal y a la tenencia ilegal de armas de uso civil.

Como resultado del megaoperativo hay un detenido y 17 aprehendidos.

Respecto al material secuestrado, durante los allanamientos, se incautaron numerosos dispositivos electrónicos y otros elementos relevantes para la investigación: 120 teléfonos celulares, 30 discos de almacenamiento, 19 notebooks, 8 netbooks, 11 tablets, 21 pendrives, 12 tarjetas de memoria, 1 consola de videojuegos PlayStation 3, 12 CPUs, 60 dispositivos ópticos en formato DVD, 4 cámaras digitales, 1 módem, varios juguetes sexuales y un revólver calibre 22 mm, marca Bagual, número 371675.

Explotación en red

La investigación comenzó como parte de la operación "Protección de Infancia III", impulsada por la Procuración General de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, especializada en Violencia familiar y de género, abusos sexuales y delitos conexos a la trata de personas. Utilizando un software especializado y realizando un análisis de redes públicas, se identificaron 43 usuarios que compartían archivos de explotación sexual infantil y/o se dedicaban a la captación de menores con fines sexuales. Los domicilios de los sospechosos fueron identificados mediante tareas investigativas específicas. Con las órdenes de allanamiento emitidas por los magistrados, se procedió a realizar las intervenciones, logrando resultados positivos con la aprehensión y detención de los involucrados, quienes fueron notificados de la formación de la causa y sus derechos.