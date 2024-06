En la Ruta Nacional 188 volcó un camión jaula que transportaba animales vacunos

Por causas que se tratan de determinar, se produjo ayer, en horas de la madrugada, el vuelco de un camión jaula Mercedes Benz doble piso, que transportaba animales vacunos, varios de los cuales murieron debido al siniestro ocurrido a unos cinco kilómetros de la localidad distrital de Laplacette.

El camión se desplazaba en dirección a nuestra ciudad por la Ruta Nacional 188 y el accidente se registró a la altura del kilómetro 190 de esa carretera.

Presuntamente, el chófer de la unidad habría perdido el control del vehículo, que se desplazó a la mano contraria y terminó volcando en la banquina.

Los animales quedaron dentro de la jaula. Algunos de ellos murieron por el impacto y los que sobrevivieron fueron cargados en otro camión, para ser llevados al Gran Buenos Aires, el destino final de los animales.

Personal de la Policía de Seguridad Vial trabajó en el lugar del hecho, no siendo necesario interrumpir el tránsito vehicular en la zona; en tanto que horas más tarde (pasado el mediodía), una grúa retiró el camión siniestrado, cuyo conductor, oriundo de la localidad bonaerense de Alberti, presentó golpes y escoriaciones leves.

Dañaron un auto en Barrio Ferroviario

Un coche Ford K color bordó que su propietario -Ricardo Giménez- había dejado estacionado frente a su domicilio, en la zona de calles Dulbecco y Rivadavia, en el barrio Ferroviario, fue dañado por desconocidos.

Los malhechores, aún no identificados, rompieron la ventanilla delantera derecha, del lado del acompañante, aproximadamente a las 5 de la madrugada, y se llevaron alrededor de 200 pesos, un estéreo, la llave cruz y otros elementos que estaban dentro del rodado.

El damnificado concurrió a radicar la denuncia en la Comisaría Junín Segunda, por razones de jurisdicción, y el personal policial actuante comenzó las investigaciones.

Se inició una Investigación Penal Preparatoria (IPP) caratulada "Daño", en la cual se dio intervención a la agente fiscal de turno del Departamento Judicial Junín, Dra. Pamela Ricci, quien ordenó una serie de medidas procesales.

Siguen los hechos de "cuento del tío"

No cesan los llamados intimidatorios, especialmente de la modalidad "cuento del tío", en nuestra región. Tal es así que en Lincoln se denunciaron hechos este tenor, en los que los delincuentes intentan engañar a vecinos/as, especialmente ancianos.

Uno de los denunciantes expuso que recibió un llamado en el cual los pillos le solicitaron datos personales, ya que -según le dijeron- una persona estaba queriendo comprar un televisor a su nombre, valuado en unos 600.000 pesos.

Luego de consultarle si no aceptaba la compra, le dijeron que precisaban sus datos personales para cancelar la adquisición, pero el linqueño se dio cuenta de que se trataba de una estafa y cortó la llamada realizada a un teléfono fijo.

Por lo detallado, desde la Policía provincial pidieron a la población: "Extremar las medidas de seguridad ante llamados telefónicos o la presencia de algún desconocido en su domicilio. No brindar información de ninguna índole y solicitar la presencia del personal policial, comunicándose al '911' para brindar pormenores del llamado. Son estafas. Evite ser engañado y estafado”, destacaron.

Las recomendaciones son las siguientes:

"No brindar información personal a desconocidos; No aportar números de tarjetas de crédito y/o débito ni cuentas bancarias; ANSES solo realiza trámites de reparación histórica en las sedes oficiales; Los bancos o entidades financieras no realizan intercambio de dinero en moneda local o extranjera; Cortar la llamada, en caso de que sea un secuestro virtual o una tentativa de estafa; No depositar dinero si les ofrecen premios o planes de ahorro a precios bajos; Realizar siempre la denuncia policial", solicitaron.

Reyerta con un lesionado

Al Hospital Municipal "Nuestra Señora del Carmen" de Chacabuco ingresó un hombre que sufrió lesiones en horas de la madrugada durante una pelea registrada en una vivienda particular.

Allí se enfrentaron dos hombres y uno de ellos, de 29 años, fue atacado por otro (sería su suegro) con una tenaza, con la cual le aplicó varios golpes.

Ello le provocó lesiones cortantes en una oreja y contusiones, destacándose que cuando llegó al lugar el personal policial, el atacante se había ido de allí.

También en la vecina localidad de Chacabuco, un hombre fue detenido por agredir a su expareja en el interior de una vivienda de calle Gutiérrez.

La mujer de 29 años fue trasladada a la sede policial para radicar la denuncia, luego de ser atendida en el Hospital Municipal al que concurrió junto a su hijito de 5 años de edad, quien fue testigo de la violenta situación.

Por otra parte, se radicó una denuncia caratulada "Robo", luego de que le sustrajeran una motocicleta a su propietario, quien la había dejado estacionada en la vereda de su residencia.

Condenado por robo y lesiones

El pasado viernes, los integrantes del Juzgado Correccional Nº 1 del Departamento Judicial Junín dictaron sentencia en un juicio en el cual estaban imputados padre (fallecido meses atrás) e hijo de apellido Ojeda.

El hijo, de 32 años de edad, fue condenado a dieciocho meses de prisión condicional en suspenso, destacándose que el hecho que fue sometido a juicio se trató de un robo y daño en una vivienda de la planta urbana de Chacabuco.

Allí, la víctima, Roberto Áspero, sufrió la sustracción de un teléfono celular Samsung Galaxy A-5 y, antes de huir, los marginales amenazaron al dueño de la casa para que no radicara la denuncia.

Sin embargo, la víctima sí denunció y el caso quedó en manos de la Fiscalía a cargo de la agente fiscal entonces de turno, Dra. Paola Luján, quien imputó a los dos hombres por "Robo", de acuerdo a lo contemplado en el artículo 164 del Código Procesal Penal vigente.