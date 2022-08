Se conocieron las condenas del caso Silvia Pereyra

En la mañana de ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Junín dio a conocer la sentencia del juicio por el femicidio de Silvia Pereyra, ocurrido en la ciudad de Chacabuco en enero de 2019.

Así, en la cuarta audiencia, los jueces Esteban Melilli, Silvio Mario Galdeano y Héctor Alberto Barbera, condenaron a Juan Ignacio Steurer a prisión perpetua e inhabilitación absoluta por considerarlo responsable del delito de homicidio doblemente agravado con alevosía y por conexidad con el delito de robo agravado con el uso de arma. Por su parte, Cristian Candia, fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por el delito de encubrimiento, tal como lo había planteado el fiscal de la causa Matías Noberasco.

Al respecto, el Dr. Hernán Sibiglia, abogado de la familia de Pereyra, expresó que: “Estamos más que conformes con la condena que le dictaron a Steurer, pero respecto a Candia vamos a ir a Casación porque queremos determinar la verdadera participación de él. Nosotros seguimos sosteniendo que Candia fue coautor del hecho”. Y agregó: “Vamos a apelar doblemente, porque contrariamente a lo que piensan los jueces, para nosotros además de alevosía y crimen, el encuadre jurídico incluye al femicidio”.

En esa misma línea, el abogado defensor dijo que “en este caso particular, el sometimiento que tuvo Silvia no hubiera sido lo mismo si la víctima era un hombre porque se hubiera defendido de otra manera. Acá, el género tuvo que ver en cuanto al ataque y al sometimiento y nosotros queremos dejar asentado que esto fue un femicidio. No podemos dejar que los jueces y los fiscales entiendan que hay un femicidio o no cuando ellos quieran”.

Por otra parte, se refirió a la familia de la víctima. “Se sienten muy desprotegidas y de muy mal humor con la Fiscalía, ya que hay varios puntos raros y se dejan en evidencia muchas cosas. La familia de Silvia se sintió sola en el debate”. Cabe resaltar que tanto Steurer como Candia llevan ya tres años de condena, desde su detención en enero de 2019. Con esta sentencia, a Candia solo le restan aproximadamente dos años para salir en libertad.