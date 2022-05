Detuvieron al sospechoso de asesinar a Lola Chomnalez en Uruguay

El principal sospechoso de asesinar a la joven Lola Chomnalez en la localidad uruguaya de Valizas, en diciembre de 2014, fue detenido en las últimas horas.

Se trata de un hombre de mediana edad, quien según confirmó ante la prensa el director de comunicación de la Fiscalía de Uruguay, Javier Benech, está sospechado de ser el autor del homicidio de la adolescente.

Según trascendió, el hombre que fue detenido en el departamento de Rocha tiene antecedentes penales por lesiones personales en 2003 y por violación en 2009.

Por el crimen de Lola ya estaba preso Ángel Moreira, apodado "Cachila", que era cuidacoches de la zona y ya fue procesado por el delito de encubrimiento.

"No me preguntes por qué, pero en mi cabeza son tres las personas que la mataron. Además, hay evidencia de que no fue solo este 'Cachila'. Y yo quiero a todos los responsables tras las rejas", había dicho Adriana Belmonte, la madre de Lola hace unos meses.



Y agregó: "Lola no va a volver, eso es irreversible. Pero su muerte no puede quedar impune. Lo pienso por mí y por todas esas madres que perdieron a sus hijas y la Justicia no les dio respuestas".



En abril pasado, la madre y el padre de la joven se reunieron con el fiscal de corte, Juan Gómez, y reclamaron tener acceso a la carpeta de la investigación. “Como padres hemos venido sufriendo una denegación constante de acceso a la investigación y a la información. Ni siquiera se nos permite ver cotidianamente el expediente”, dijeron ante la prensa local.



El 27 de diciembre de 2014 Lola Chomnalez llegó a la ciudad balnearia de Valizas para pasar unos días de vacaciones. Al día siguiente salió a caminar por la playa y dos días después fue encontrada asesinada en unas dunas entre las localidades de Aguas Dulces y Valizas.