El municipio denunció en Fiscalía irregularidades en la vacunación

Cerca del mediodía de este martes, ante la Fiscalía Descentralizada de Chacabuco, el secretario de Gobierno, Alejo Pérez, y el concejal, Ignacio Orsini, junto al Asesor Letrado del municipio, Fernando Scanavino, presentaron una denuncia para que se inicie una investigación en casos de vacunación de prevención de Covid-19 donde no hayan sido controlados y/o constatados los factores de riesgo. Fue un pedido del intendente municipal, Dr. Víctor Aiola.

Al respecto, Alejo Pérez, expresó que este es un tema muy delicado, en un momento donde se está a la espera de poder ser vacunados y se entiende que hay prioridades. “Nos parece que es importante que el control sea exhaustivo en ese sentido. Por denuncias que nos han llegado y, por algunos dichos que nos han llegado a nosotros, queremos que haya claridad sobre esto”, indicó.

Seguidamente, el secretario señaló “de alguna manera es defender las prioridades de las personas que tienen que ser vacunadas por factores de riesgo”.

Fernando Scanavino, brindó detalles de la presentación de la denuncia y su pedido de investigación. “Lo que los vecinos tenemos que saber es que una vacuna que no llega a quien tiene que llegar, es una vacuna que puede poner en riesgo la vida de las personas y producir hasta la misma muerte. Y personas sanas, que no están hoy en condiciones de vacunarse por la falta de vacunas que hay, deben respetar, justamente, este orden para que no suceda esto”, subrayó.

El asesor letrado explicó que como presunto delito hay que hablar de dos sujetos: aquel que lo practica y aquel que pone las condiciones para que esto suceda. “Lo que pedimos a la justicia es que se investigue”, concluyó.

En tanto que el concejal Orsini, señaló que su acompañamiento es una muestra de apoyo político como presidente del bloque Juntos por el Cambio. En ese aspecto, informó que la semana pasada se presentó en el Concejo Deliberante un pedido de resolución ante la Región Sanitaria y el Ministerio de Salud para que se investigue.

“Esto no es con la campaña de vacunación. Nosotros queremos que se siga fortaleciendo la campaña e invitamos a que la gente se inscriba”, dijo y añadió “pero sí entendemos que debe ser claramente fiscalizada y que no se cometan injusticias”, finalizó.