La víctima del femicidio de Los Toldos fue golpeada, estrangulada y calcinada

Analía Maldonado, la mujer asesinada en Los Toldos, presentaba golpes en la cabeza, pero murió estrangulada y fue calcinada postmortem, según los resultados de la autopsia, mientras que su pareja, el fisicoculturista detenido por el femicidio, será imputado por “homicidio doblemente calificado” y "robo", informaron fuentes judiciales.

La Fiscalía General de Junín reveló en un comunicado emitido ayer que la autopsia fue realizada ayer por la tarde en el Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses Norte de la ciudad de Junín.

“Los detalles, las consideraciones y las conclusiones preliminares y ad referéndum de las peritaciones complementarias solicitadas, que los profesionales resumen en el precario de autopsia, indican que se trata de restos calcinados de un cuerpo de sexo femenino, a quien la Instrucción identifica como Analía Cecilia Maldonado”, indica el reporte.

La primera apreciación informada por los forenses es que tenía golpes en el cabeza pero que estos no fueron mortales, sino que fue la compresión en el cuello lo que presuntamente le provocó la muerte.

Los forenses también concluyeron en su informe preliminar que "no existen elementos evaluables que permitan determinar el horario de la muerte" y que “en el análisis del interior de la tráquea se descartó la presencia de negro de humo” (un signo en los pulmones de quienes aspiran humo), lo que indica que la víctima no respiraba y ya estaba muerta cuando quemaron sus restos.

La Fiscalía también reveló que personal de la División Casos Especiales Oeste de la Policía Científica, con asiento en Luján, trabajó sobre el automóvil Nissan Tiida blanco que pertenecía a la víctima, en el que escapó de Los Toldos y se movilizaba el imputado Samuel Llanos (40) y que fue secuestrado el martes al producirse su detención en la ciudad de la basílica.

En tanto, fuentes judiciales indicaron que Llanos será imputado por un "homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género” (femicidio), lo que prevé la prisión perpetua como única pena en un futuro juicio oral.

También se le imputará al acusado el delito de "robo", ya que en principio en la casa en la que convivía la pareja se registró un faltante de dinero que pertenecía a Analía, "unos 3.400 pesos", según confió una de las fuentes.

El fiscal José Alvite Galante, subrogante de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Junín, prevé indagar al imputado hoy, cuando termine de recibir los informes preliminares de una serie de pericias.

En tanto, el detenido, quien será representado por un defensor oficial, será trasladado hacia Junín en las próximas horas por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la Policía bonaerense, ya que se encuentra alojado momentáneamente en una dependencia policial en una ciudad cercana a Junín.

“Aún no sabemos cuál pudo haber sido el detonante de la discusión que derivó en el crimen, pero descartamos una inimputabilidad. Además, de la revisión médica a la que fue sometido surgió que no tiene ningún signo de defensa”, dijo un investigador judicial.