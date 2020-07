Un paciente de Henderson con Covid fue internado en Junín

La Secretaría de Salud del municipio informó ayer que se registraron tres casos sospechosos de coronavirus en la ciudad y un paciente Covid positivo de Henderson fue derivado a Junín, donde se encuentra internado en una clínica privada.

Los tres casos sospechosos no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales, se los interpreta como casos sospechosos de COVID-19.

Ayer recibió el alta una paciente de nuestra ciudad, por lo que actualmente hay dos casos confirmados de Junín y tres no residentes (hospitalizados en Junín).

Ya hay 11 casos recuperados y 5 no residentes.

Actualmente hay 38 personas aisladas de manera preventiva y ya se descartaron 480.

Las personas aisladas preventivamente tienen el antecedente de viaje a zonas de riesgo, contacto con ellas, o han tenido contacto estrecho con confirmados de COVID-19, y se encuentran sin síntomas.