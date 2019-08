Le robaron a una murga en Junín, tras realizar un show por el Día del Niño

En la tarde de ayer, la murga Los Saltinbanquis del Fortín, cuando había terminado de hacer un show por los festejos del Día del Niño, sufrió el robo de varias pertenencias que se encontraban dentro del vehículo en el que se transportan los músicos, todos adolescentes.

El hecho ocurrió en la intersección de calle 11 de Julio y avenida Arias del barrio 11 de Julio, donde la combi se encontraba estacionada y le abrieron uno de los vidrios laterales por el cual ingresaron los malvivientes.

En diálogo con Democracia, el referente del conjunto, Patricio “Pato” Lucero dijo: “Terminamos de hacer un show en el festival en el Club Sarmiento, junto a la Sociedad de Fomento y el barrio, donde nos encontramos con la mala noticia que nos faltaban elementos. Todo esto lo hacemos porque nos gusta y vamos a todos lados”.

“Nos abrieron el vidrio de la combi, ingresaron y se llevaron seis celulares, billeteras, ropa, y mochilas, de los músicos que son adolescentes. Por esta situación tuvimos que cancelar otras actuaciones con la murga que íbamos a hacer en diferentes barrios donde nos estaban esperando los chicos”, expresó con dolor.

“Sabemos los nombres de los que nos robaron. Hicimos la denuncia y todavía no tenemos respuestas. Si a alguien le ofrecen los teléfonos hurtados, no los compren porque también van a estar cometiendo un error tan grave como el delincuente”, solicitó.

“Hoy nos pasó a nosotros, ayer a otros y mañana le puede tocar a otra víctima. Cuando te pasa te das cuenta de la situación y la realidad. Nos empañaron la tarde que era de festejos arruinando a otros niños”, afirmó.

“Estoy esperando que en algún momento me llamen diciéndome que está esclarecido el caso porque las fuerzas policiales saben quiénes son autores del hecho”, finalizó.