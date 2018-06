Intentó robarle la moto a un policía, fue baleado caminó una cuadra y murió

El joven, de 26 años, salió de su casa en la Honda XR 150. Se bajó para cerrar la puerta de rejas cuando aparecieron dos ladrones, uno de ellos armado. Enseguida se identificó como policía y todo terminó con un asaltante muerto y el otro prófugo.

El hecho ocurrió a las 6.30 en la calle Besares al 4600 de Gregorio de Laferrere, en La Matanza. La víctima del robo fue identificada como Hugo Hernán Becerra, agente de la Policía de la Ciudad que trabaja en la División Protección Gubernamental.

La moto fue robada por el cómplice del delincuente muerto, aunque apareció abandonada poco más tarde a unas 12 cuadras del lugar del asalto.

Según fuentes policiales, el fallecido, conocido con el apodo de "Yoni" y cuya edad no se suministró, alcanzó a caminar unos cien metros hasta desplomarse producto de los disparos recibidos.

Tenía un revólver calibre 32 largo.

El caso está a cargo del fiscal José Luis Maroto, de la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.

El policía declaró y no se impuso ninguna medida restrictiva en su contra, aunque se le incautó la pistola reglamentaria para realizar las pericias.

Tras el crimen, se desató una guerra de publicaciones en Facebook, adonde varios usuarios celebraron la muerte del ladrón y los allegados de este último salieron a defenderlo.

"Cómo te voy a extrañar, compañero, hermano, me dejaste solo, por qué te fuiste. Te voy a extrañar un montón, pendejo, me dejaste solo", le escribió su hermano Alejandro.