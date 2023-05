La noticia se viene macerando, como una hamburguesa que espera su momento para encontrar su mejor versión. Mientras tanto, los juninenses alimentan su ansiedad con las migajas que lanzan los medios locales. En la columna de hoy, los motivos del atractivo.

¿Llega Mostaza a Junín?

Muchos pensarán que solo se trata de una hamburguersería, y tienen razón. Si lo pensamos racionalmente es solo eso. Pero hay algo más. Así como durante años muchos esperaron un Mcdonalds, las nuevas generaciones le otorgan crédito a quien haga el anuncio sobre otra “M” y sucedió. Un nuevo lanzamiento mediático se produjo recientemente, en un contexto pre-electoral claro, y pareciera que ahora si: llega Mostaza!

¿Qué tiene de especial esta propuesta?

Hace algunas décadas la noticia sería, “abriose un nuevo local de hamburguesas de gran suceso en la capital federal”, hoy solo basta con mencionar su marca regitrada. Mostaza, un nombre aderezado con un trabajo previo que rompió con el significado vinculado al genérico acompañamiento para panchos.

La polémica se desató en redes, siempre en redes. Muchos exclamaron su felicidad palmeando las espaldas digitales del intendente con un cálido “vamo’ narigón”. En cuaquier caso, el crédito se lo lleva Pablo, quien estuvo en la reunión y claro, tiene la foto! En las antípodas de esta felicidad, surgen los comentarios de quienes se alertan porque denuncian que el “monstruo” llega para “destrozar” a todas las hamburgueserías locales. Como solución creativa postulan un nuevo “muro de Berlín”.

Hoy Mostaza es una marca que le hace sombra a los arcos dorados, una realidad construída por un hombre que hace algunos años se obsesionó con poner un local pegado a cada Mac que haya en el país. Lentamente lo logró, al principio con errores propios del empuje, luego sumando una estrategia de posicionamiento desafiante, a cargo de la agencia en la que trabajo actualmente. La primera piedra fue el recordado “no te comas el verso” en boca de Roberto Petinatto, una daga al corazón de la competencia, un lema que dejó una huella en la memoria de todos.

¿Y ahora quien podrá ayudarnos?

La felicidad de los adolescentes es hoy la preocupación de los comerciantes quienes de a poco comprenden que el mercado no es una batalla de productos y servicios sino que se define en la mente de los consumdores. Por eso es importante que consideren que “el marketing” no es solo una herramienta de ventas sino una política permanente de construcción de valor, también para fortalecerse frente a los cambios. Mostaza es una hamburguesa que no viene sola, la acompaña su aderezo y trae consigo una estrategia concreta. Por eso, siempre mantené tus defensas altas, ponele aderezo a tu marca.