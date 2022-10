El mandato actual

En primer lugar quiero pedirles disculpas por el exhabrupto de la imagen que acompaña esta columna pero en tiempos de impactos, necesitaba algo fuerte que llame la atención. Se trata de un fiel reflejo de lo que percibo. Quizá sea porque las redes nos atraviesan tanto que imponen un mandato: mostrarnos.

Dejando de lado la vida personal, ya no tan privada, toda actividad comercial tiene o tendrá un perfil de redes sociales. Una apertura interesante, una herramienta que tiene reglas y límites que por lo general son invisibles.

El tipo de actividad, el tono que la cuestión demanda o simplemente el ridículo como barrera invisible marcan ese límite que no hay que pasar. Tentados por lo que vemos como audiencia, creemos que podemos ejecutarlo de la misma forma, es decir como creadores de contenido. En el camino, olvidamos lo más importante: el tipo de actividad que desarrollamos. ¿Es lo mismo interactuar si uno es abogado, médico que hacerlo si sos comediante?

El abanico es cada vez más amplio. Medios de comunicación, empresas, profesionales, comercios, pymes, multinacionales, unipersonales de servicios para el hogar y políticos entre otros. Al parecer, los únicos que aún no se sumaron son los médicos forenses, al menos por ahora no los he visto. Todos, menos ellos, están en las redes y muchos fuera de tono.

Reels cancheros, filtros, transmisiones en vivo, gift animados entre otros recursos. Condicionados por los formatos que impone el medio, todo tiene un mismo matiz. Una estética “canchera” y adolescente propio de los influencers.

Disculpen que me ponga un poco crítico con lo que veo. No esta mal descontracturar, incluso yo mismo lo hago, a veces me arrepiento y me impongo filtros en lo que exhibo y comparto. Una autoevaluación que por lo general llega tarde. Por eso, es super necesaria la mirada profesional o mejor aún, la de un amigo o pareja que te avise: che, te estas pasando.

Para considerar, el medio también es el mensaje y algunas profesiones no requieren más comunicación que una oficina bien ambientada, un vestuario prolijo y por sobre todas las cosas un camino por recorrer para que luego, el “boca en boca” se encargue del resto. Deje eso ahí doctor, el stand up condiciona su profesión. ¿Mostrarse? Si, pero con paciencia y considerando el “tono” de cada actividad. Exhibirse evitando el exhibicionismo.