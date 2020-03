Wachiturros

Fueron el boom de algún verano. Sus canciones sonaban en todos los boliches del país. Hoy no se bien por dónde andan pero de casualidad los recordé y me despertó curiosidad por un caso que vincula y compromete a una marca.

De un lado, el universo imaginario construido durante años por el cocodrilo. Un símbolo que encarna la elegancia y el lujo informal. Por otro, un grupo de chicos que se dedicaban a bailar en boliches y un día “la pegaron” con un tema que tuvo más de 10 millones de reproducciones en Youtube. Dos universos opuestos con un dilema comercial.

En esta columna siempre diferenciamos a la venta del marketing explicando que esta última no se ocupa solo de activar tickets sino, además, de cuidar el capital marcario. En este sentido, muchas veces imaginé la reacción de los responsables de Lacoste al ver como los jóvenes cumbieros bailaban vistiendo orgullosamente sus prendas.

El punto es que la irrupción de los chicos generó un boom de ventas, un período breve pero de gran impacto en el que la marca obtuvo beneficios económicos por la relación. La “ganancia” surge por la penetración en un segmento intencionalmente inexplorado anteriormente.

Llegamos al eje temático de la columna, un caso que representa beneficios económicos (ventas) pero perjuicios por descontrol en el posicionamiento que genera la relación (marketing). Incluso los responsables del cocodrilo fueron acusados de ofrecer dinero a los chicos para que dejen de usar las prendas en sus videos y presentaciones.

En tiempos tan sensibles, imagino que la búsqueda de los ejecutivos no tenía un tono discriminitaorio sino tan solo evitar la asociación de la marca, habituada a torneos de polo, tenis y otros eventos disímules al ambiente tropical. De todas formas, vale decir que cuando una marca busca posicionarse en un lugar determinado está “discriminando” pero en el buen sentido. No me refiero un trato desigual por motivos raciales, religiosos, de condición fisica o similar sino tan solo a definir un universo objetivo donde “ubicar” el imaginario de consumo de dicha oferta y eso se llama segmentación de mercado.

Un caso sensible que puso en jaque la relación entre el área de ventas (felices por el incremento) y el marketing (preocupados porque se estaban “corriendo” del posicionamiento). Un ejemplo claro por el cual podemos concluir que no siempre vender más es mejor. “Tirate un qué, tirate un paso".