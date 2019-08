Hay que ser responsables, seguir construyendo con la seriedad que tuvimos hasta ahora.

Somos una alternativa electoral respaldada porque supimos unirnos con seriedad, a partir de acuerdos programáticos claros y prioridades bien definidas. La gente valoró eso más de lo que nos esperábamos. Hay que sumar a más vecinos y vecinas, preguntarles qué opinan, que necesitan, como sueñan la ciudad. No podemos dejar de escuchar.

Lo qué pasó en Junín entre otras cosas demuestra que un Intendente no puede priorizar su acuerdo político con Vidal y Macri en detrimento de las necesidades de su pueblo. No tomó una sola medida para paliar semejante crisis y el juninense lo padeció. Hay que escuchar lo que dicen las urnas.

Un claro ejemplo es el veto a la ordenanza de creación del consejo económico y social. El Concejo Deliberante ponía en manos del intendente Petrecca una herramienta excelente para coordinar con todos los sectores políticas que ayuden a enfrentar la crisis. Prefirió meter el problema bajo la alfombra.

Con Mario Meoni logramos una sinergia muy interesante en la campaña. Para nosotros era prioritario que se hablara de la agenda de los juninenses y Mario lo entendió a la perfección. Propuestas concretas, posibles y de corto plazo para poner a Junín de pie con la contundencia de la experiencia pero abiertos a la generación de un nuevo equipo. Todos saben que promover la participación ciudadana, recuperar la vida en comunidad en los barrios y trabajar con todos los sectores e instituciones de la ciudad es lo que desde nuestro espacio venimos pidiendo hace una década. Seguiremos construyendo acuerdos en esa línea, devolver a Junín la vida como comunidad.

Ahora, tenemos por delante trabajar en unidad, sumar a Victoria Muffarotto y equipo en estos debates sin dudas nos va a enriquecer a todos. Lo principal será tener alternativas para resolver el desorden en la vida de cada vecino producto de las malas decisiones de la gestión Macri y Vidal. Es lo más importante y el Frente de Todos está siendo contundente en esa línea, seguiremos conversando con cada uno de nuestros vecinos para que nos unamos en esta tarea.

Por Juan Manuel Sequeira, dirigente de Junín Bicentenario.