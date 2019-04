¿Cómo hacer tu factura electrónica desde tu celular?

Los monotributistas que quedaron en la categoría "A", desde el mes de abril, estarán obligados a emitir facturas en forma electrónica. Cabe recordar que este mes ya ingresaron en la obligación de emitir facturas electrónicas, aquellos que están inscritos en la categoría "B".

El universo del monotributo quedará sumergido dentro del sistema electrónico online desde el portal de AFIP, y la cuestión radica en que la falta de información y comunicación al respecto agudiza las dudas de los monotributistas que no saben cómo operar.

Actualmente, para que los monotributistas puedan cumplir con la normativa y puede hacer sus facturas, tienen dos opciones.

1- Sistema mediante "controlador fiscal de nueva generación" que requiere un equipamiento demasiado costoso teniendo en cuenta la situación económica actual y de imposible costeo para los contribuyentes menores y medios.

2- Facturación en línea mediante plataforma online.

En este segundo aspecto es donde me quiero detener y explicar cómo ahorrar en costos operativos y funcionales para poder realizar una adecuada facturación sin incurrir en costos.

Si bien desde el portal de AFIP, mediante la opción "comprobante en línea", se emiten las facturas electrónicas, siendo una opción que solo requiere un ordenadon conectado a Internet, tenemos una opción más operativa, funcional y económica que la mencionada. Me refiero a que, desde nuestro celular, mediante la APP "Facturador Móvil", podemos generar una factura electrónica en pocos segundos y enviarla, ya sea por correo electrónico o por WhatsApp, en el acto, sin costo alguno y con un alto sentido práctico y funcional al monotributista.

Pero esta no es la única función de autogestión, también está la APP "Mi Monotributo", a través de la cual, con solo ingresar se puede obtener la constancia de inscripción, adherirnos al monotributo y todo tipo de información al respecto. Desde dicha APP, ingresando con la clave fiscal de cada contribuyente, podemos ver nuestra categoría, el pago mensual, el estado de deuda, el saldo a favor y la opción de abonar la posición mensual y desde la misma APP, está incluido la APP "Facturador Móvil" que te permite ir directo a la confección de tu factura electrónica.

Todas estas ventanas al régimen simplificado del monotributo están consideradas como prácticas y de semejante autogestión que hace que todo emprendedor inicial abarate sus costos su condición tributaria.

Es una nueva herramienta que permite generar facturas electrónicas desde tu celular. El principal beneficio es eliminar el costo de impresión, distribución y almacenamiento de las facturas papel. Lo más importante, no se requiere de ningún profesional para el asesoramiento del régimen simplificado abaratando sus costos, abaratando aún más los costos.

Los únicos requisitos a los efectos de poder facturar es tener una clave fiscal nivel 2 o superior. Este "facturador móvil" fue creado por la resolución general de AFIP N° 3808.

(*) Abogado. Especialista en Derecho del Trabajo. Presidente de la Asociación de Profesionales Representantes de Emprendedores y Empresarios afines (Apreea).