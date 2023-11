Massa y Milei ahora miran las encuestas

A medida que el tiempo corre y se aproxima la segunda vuelta electoral en la Argentina, las tensiones aumentan en el mundillo de la política, en especial en aquellos sectores que aguardan el resultado del balotaje para adentrarse en una reconfiguración interna, como es el caso de Juntos por el Cambio.

La coalición opositora se prepara para barajar y dar de nuevo a partir de lo que ocurra el próximo 19 de noviembre, cuando se enfrenten en las urnas el candidato oficialista Sergio Massa y el economista libertario Javier Milei, en una pulseada mano a mano por la Presidencia de la Nación.

Massa o Milei, uno de los dos se convertirá en el sucesor de Alberto Fernández y, en función de quien gane dentro de apenas dos semanas, Juntos por el Cambio (JxC) probablemente rediseñe su estructura política, sobre todo en el ámbito parlamentario, al igual que la integración de su mesa chica. Por consiguiente, el veredicto de las urnas será crucial para establecer qué papel les tocará desempeñar como miembros o no de la alianza opositora eventualmente a partir del 10 de diciembre.

Si el economista libertario logra vencer a Massa, es probable que se abran nuevos puestos de trabajo para los "halcones" del PRO en el Gabinete que debería encabezar Milei una vez que asuma. Pero si el triunfador de las elecciones llegara a ser el ministro de Economía, quienes se desmarcaron en JxC y llamaron a viva voz a votar al líder de LLA quedarían debilitados, sobre todo Macri, el principal promotor de esa decisión.

En este sentido, el radicalismo lo tiene hoy al ex jefe de Estado entre ceja y ceja, en especial después de que tildara de "perdedores" al presidente del centenario partido, Gerardo Morales, y a su probable sucesor en ese cargo, el senador Martín Lousteau. Es más, el gobernador jujeño aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para evitar que gane Milei, una furiosa declaración que, a decir verdad, no cayó bien en sectores de la UCR que entienden que expresiones de esas características no favorecen a la postura de "neutralidad" que prometió mantener la Unión Cívica Radical de cara al balotaje.

.

"El enojo con Macri es transversal"

Los radicales se sienten fortalecidos tras las victorias que obtuvieron este año en elecciones provinciales en el interior del país, y hasta sugieren que podrían verse seducidos por la propuesta electoral del candidato de Unión por la Patria (UxP) de construir un "gobierno de unidad" con los mejores actores de la política doméstica, independientemente de sus banderías, en caso de acceder a la Presidencia de la Nación.

En filas del radicalismo "el enojo con Macri es transversal", porque convirtió a la UCR en "un botín de guerra electoral cuando es el PRO el que está estallado". La bronca por la actitud del ex mandatario encuentra argumentos adicionales en el particular contexto por el transita el centenario partido, que celebró en los últimos días al aniversario número 40 de las elecciones que ganó Raúl Alfonsín en 1983, en el regreso de la democracia en la Argentina después de la dictadura militar iniciada en 1976.

El próximo miércoles, incluso, está previsto que el caudillo radical sea homenajeado en la cámara de Diputados. Es probable que Milei no asista, para evitar un momento incómodo, tras sus críticas a la gestión de Alfonsín. Y a propósito del ámbito parlamentario, la suerte que corra el libertario en el balotaje podría ser crucial para la continuidad de JxC como tal en el Congreso de la Nación.

En caso de resultar vencedor Massa el próximo domingo 19, lo más lógico es que Cecilia Moreau se mantenga al frente de la Cámara de Diputados, aunque en las últimas horas circularon rumores sobre la posibilidad de que Massa ofrezca ese lugar a un dirigente opositor, en función de su mentado proyecto de "gobierno de unidad". ¿De quién o de quiénes se está hablando en el ámbito parlamentario? De Miguel Pichetto, Emilio Monzó o Julio Cobos, por ejemplo.

.

Discusión de liderazgos en Juntos por el Cambio

Los mandatarios provinciales se muestran dispuestos a discutir liderazgos dentro de Juntos por el Cambio. Frente a un triunfo peronista en las urnas dentro de dos semanas, se espera que el espacio se esfuerce por mantenerse unido, más allá del camino que puedan tomar los "halcones" del PRO, para no perder la condición de principal agrupación opositora. Al menos en tal sentido están trabajando referentes de la coalición, como el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que anticipó que seguirá "jugando por adentro", más allá de sus evidentes diferencias con Macri.

Y a propósito de la Ciudad de Buenos Aires, después de la victoria de Jorge Macri en los comicios locales, ya comenzó en la sede del Gobierno porteño el proceso de transición con vistas a la asunción formal del ex intendente de Vicente López. "El balotaje define todo. La idea es mantener a las segundas y terceras líneas, pero que asuman caras nuevas en la mayoría de los ministerios. De cualquier modo, reitero, hasta después del balotaje no creo que haya definiciones, porque no es lo mismo que Milei gane o que pierda", sostuvo una fuente del oficialismo porteño. "Si Milei gana, dirigentes cercanos a Mauricio y a Patricia probablemente vayan a ocupar puestos en el Gobierno nacional, pero si pierde, todos van a venir a pedir lugares en la Ciudad", agregó.

El balotaje que se avecina terminará de moldear un escenario político nacional en la Argentina que ya comenzó a sufrir modificaciones a partir de lo sucedido en las elecciones generales del 22 de octubre pasado y de la derrota de JxC en las urnas, con Bullrich relegada a un tercer lugar.

Massa y Milei encaran el tramo decisivo de sus campañas proselitistas sabiendo que cada acierto y cada error puede ser determinante para sumar o perder votos. Ambos miran encuestas y se entusiasman con aquellas que los ubican al frente, aunque las consultoras volvieron a morder el polvo previamente este año, tanto en las primarias de agosto como de cara a los comicios del mes pasado. El libertario, de momento, dejó de lado la motosierra y busca mostrarse más cercano y empático con la "gente de a pie", una estrategia similar a la que viene desarrollando el ministro de Economía, en la antesala de unas elecciones con potencial para determinar mucho más que al nuevo Presidente de la Nación, como parece a priori. En este contexto, se avecinan días claves para aquellos que aún permanecen indecisos: ¿"malo conocido" o "peor por conocer"? ¿A quién respaldar el domingo 19 de noviembre?.

Eduardo Buzzi lanzó una advertencia al campo

Eduardo Buzzi, quien presidió durante varios años la Federación Agraria Argentina, alertó que el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, nunca "salió de la Capital Federal" y "no tiene idea de las economías regionales", y alertó que un gobierno suyo "puede ser una catástrofe".

"Cuando veía que Milei va a hacer el cierre de campaña en Córdoba, me dije que por fin va a conocer Córdoba porque no salió de la Capital Federal, no sabe lo que es un productor, no sabe cómo es la producción de algodón en el Chaco o de caña en Tucumán o los viñedos en Mendoza. No tiene idea de nada ni de lo que son las economías regionales", manifestó Buzzi.

En ese sentido, señaló que pide "todas las mañanas que un engendro como Javier Milei no termine con la banda presidencial de Argentina" porque un gobierno suyo "puede ser una catástrofe". Buzzi reconoció que hay "enojo social" pero que no se debe traducir en un "que se vayan todos".

Buzzi también se refirió al candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y destacó que "tiene la experiencia suficiente como para poder conducir un Titanic como este en el medio de la tempestad". En esa línea, señaló que “tuvo que hacerse cargo de la economía en el medio de los intentos devaluatorios de mediados de 2022 cuando se pretendía mover el dólar a niveles desestabilizantes, ya directamente golpistas. Se hizo cargo y la pudo pilotear".

"Él dijo que, en caso de ganar, va a ser su gobierno y él va a poner la pauta de gobierno, con autonomía y con fortaleza política", concluyó.