Bullrich denunció "campaña sucia" en su contra

Patricia Bullrich, denunció que hay una "campaña sucia" en su contra, consideró que la Argentina sufre actualmente "un vacío de poder" y advirtió que el país está "al borde de la hiper y de entrar en una crisis terminal".

"Hay un vacío de poder. En estos días, uno tendría que estar escuchando al Presidente (Alberto Fernández) o a la vicepresidenta (Cristina Kirchner), hablando de lo que sucede en el país, pero eso no sucede", sostuvo la referente del PRO.

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, la ex ministra de Seguridad se quejó de que hay "un Presidente ausente, que nunca pudo ponerse a la altura de lo que significa la investidura presidencial, le toca ahora una coyuntura en la que hay un superministro que le vendió soluciones y hoy es un superdesastre, con un caos total y absoluto de la Argentina", en alusión a Sergio Massa.

"Cristina Kirchner ha tomado la actitud que ha tomado siempre en momentos difíciles, que es escaparse, salirse de la realidad y no tomar ninguna responsabilidad respecto al cargo que tiene", agregó.

En ese sentido, Bullrich consideró que hay "irresponsabilidad total" de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y afirmó que Massa "desarmó todas las variables lógicas de una estrategia de control de gastos para ser candidato".

Por otra parte, al referirse a la figura del postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, lo acusó de ponerse "en consultor de una cueva de dinero", en referencia a las declaraciones que generaron una corrida y una escalada en la cotización del dólar blue.

"Estamos al borde de la hiper y de entrar en una crisis terminal", alertó la candidata presidencial de Juntos por el Cambio.

Finalmente, la referente opositora denunció que hay "campaña sucia" en su contra "todo el tiempo", luego de que se difundieran unos supuestos audios del economista Carlos Melconian. "Todo el tiempo (se ve campaña sucia). Con este tema que te hacen voces con inteligencia artificial, te recortan videos, te meten audios que nadie sabe de dónde salen... Vayamos a las cosas que son explícitas y concretas: Tomás Méndez no es un periodista, es una basura, en el sentido no de persona, sino por las cosas que hace", lanzó.

Y se quejó: "Me parece todo sucio. Hoy las campañas sucias son un instrumento de las campañas. Tendrían que tener una trazabilidad, porque no cualquier puede poner cualquier cosa en cualquier lado". La ex ministra de Seguridad afirmó que se trata de "operaciones de quinta categoría".