UP y JxC, obligados a resetear sus campañas mientras crece el malestar por la economía

Mientras Unión por la Patria modera su discurso y reedita un “plan platita” con suerte dispar -la resistencia de muchos gobernadores del PJ a pagar la suma fija expuso una vez más la “soledad” del ministro candidato-, en el mayor armado opositor buscan dar un mensaje de previsibilidad sobre las reformas económicas pendientes bajo la figura de Carlos Melconian, factótum del programa de desarrollo elaborado con la Fundación Mediterránea.

El candidato libertario Javier Milei viene de transitar una semana en la que atacó por igual a Patricia Bullrich y a Sergio Massa por sus propuestas económicas. Si bien en su entorno intentan morigerar sus presentaciones y abrir canales de diálogo “institucional” con organizaciones como la CGT, en la semana se reunió con Gerardo Martínez (UOCRA) y recibió un guiño del gastronómico Luis Barrionuevo, en cada aparición pública suele levantar polvareda: desde destratar al flamante referente económico de JxC por “teñirse” el cabello hasta justificar que las empresas contaminen los ríos en pos de mejorar su productividad. Los debates presidenciales previstos para el 1º y el 8 de octubre representarán todo un desafío para el libertario.

La gobernabilidad

Justamente los interrogantes sobre la “gobernabilidad” de una eventual administración de La Libertad Avanza es uno de los flancos que comenzaron a explotar, por ahora elípticamente, los referentes de la coalición opositora. Estos dirigentes fundamentan que, a diferencia del armado libertario, podrían contar con primeras minorías en ambas cámaras del Congreso y entre ocho y diez gobernadores de su mismo signo. Traducido: contarían con la suficiente “espalda política” para sancionar las leyes necesarias para avanzar en cambios normativos en el funcionamiento del Estado y crear mejores condiciones para el desarrollo.

Mientras, Bullrich avanzó con varios gestos de unidad al reunirse con intendentes y candidatos del PRO, la Coalición Cívica y la UCR. La visita al Comité Nacional de calle Alsina intentó aventar fantasmas sobre una supuesta migración de dirigentes del centenario partido hacia la convocatoria de Massa a conformar un proyecto de “unidad nacional” desde el 10 de diciembre.

La unción de Melconian como “espada mediática” en temas económicos busca que no sólo gane centralidad en la disputa simbólica con Milei, sino que también contribuya a dar certidumbre al “círculo rojo” sobre la posibilidad de realizar cambios en materia laboral, previsional y en el funcionamiento del Banco Central, por caso.

El expresidente del Banco Nación plantea una salida “gradual” del cepo cambiario y una “economía bimonetaria” en contraste con la improbable dolarización que propone Javier Milei, presidenciable de La Libertad Avanza. Promueve además un plan de normalización de la macroeconomía y desarrollo que diseñó junto al equipo de la Fundación Mediterránea en los últimos dos años. El “think tank” que tuvo a Domingo Cavallo como referente a principios de los años `90 cuenta con el respaldo de las empresas asentadas en el corazón productivo del país.

Provincias en el foco

En el “campamento de JxC” saben que la disputa por la representación “del cambio” con el libertario no alcanza para dar vuelta el resultado de las primarias y por ello han “mapeado” las provincias donde perdieron miles de votos respecto a la victoria de las últimas legislativas: el centro que supo dominar entre 2015 y 2021 -Mendoza, Santa Fe y Córdoba- donde buscarán llegar con propuestas segmentadas.

En el oficialismo también defienden el loteo en los roles de la campaña en pos de la seducción de votantes moderados que no acepten las ofertas electorales “de la derecha”.

Durante la víspera Massa se mostró con Axel Kicillof y Wado de Pedro en San Vicente. Fue una postal que no se veía desde días antes de las elecciones primarias.

Sigue haciendo ruido el corrimiento del kirchnerismo de la campaña y también los escasos apoyos que este sector le dispensó al ministro de Economía tras el lanzamiento del “plan platita” con el que se busca mitigar los efectos de la devaluación.

El rechazo de la mayor parte de los gobernadores peronistas al pago de un bono de $60 mil no sólo manifestó que se trató de una medida “inconsulta” que no tuvo en cuenta las negociaciones salariales iniciadas en cada una de las jurisdicciones, sino que también dejó traslucir en que en las provincias parece no permear el liderazgo que Massa busca construir de cara a las generales donde, aduce, es el mejor posicionado para conseguir un lugar en el balotaje del 19 de noviembre.

Críticas e indiferencia

El comentario generalizado en el búnker de UP de calle Mitre es que los gobernadores “no trabajaron” la boleta de UP durante las primarias y que el 22 de octubre no les quedará otra que intensificar la tarea militante porque se jugarán la elección de los diputados y senadores que los representarán en el Congreso desde diciembre próximo. Hoy, con todo, prima la desconfianza mutua y las críticas por las demoras de los envíos de fondos de Nación hacia los distritos.

Al silencio de Cristina y Máximo Kirchner, se le suman las ruidosas críticas que Juan Grabois profirió hacia el ministro candidato en las últimas horas -“no quiero que mis votantes se identifiquen con Massa”, se despegó- y por eso surgen dudas en el oficialismo en si el candidato presidencial logrará retener los casi 6 puntos que cosechó su rival inmediato en las PASO.

Milei no necesita hacer ningún gasto político significativo. Las otras dos fuerzas, el periodismo y algunos dirigentes del empresariado se refieren tanto a él que lo convierten en el que parece entonces, el candidato más importante.

Duros cruces entre Milei y Melconian

Poco después de su desembarco como principal “vocero” económico de Juntos por el Cambio, Carlos Melconian se cruzó con Javier Milei por su propuesta de dolarización, a la que tildó como un camino hacia un “Plan Bonex o un corralito”, al tiempo que el libertario optó por desacreditarlo por su formación, pero también al hacer referencia a cuestiones personales del extitular del Banco Nación.

Estoy escuchando y para lo que querés hacer necesitas, o licuación” o los mencionados planes “y los dos brillantes profesores que tuve, señores Carlos Rodríguez y Roque Fernández, tienen clarito lo que estoy diciendo”, punzó Melconian en referencia a los dos ex funcionarios menemistas que integran el equipo de asesores de Milei. Al respecto, el extitular del Banco Nación, con su verba arrabalera, sostuvo que “no puedo decir, por un tema de respeto personal que les tengo, que se hacen los boludos, de ninguna manera porque son dos tipos brillantes, por eso blanqueemos acá”.

Pero el candidato libertario no se quedó atrás y aprovechó una disertación en el Congreso Económico Argentino, que se celebró en La Rural, para ningunear al economista de JxC al asegurar que sólo discute con candidatos a presidente “-no me bajen el precio”, chicaneó- y luego se metió con la estética del también consultor: “Los que entendemos de microeconomía no perdemos el tiempo tiñéndonos”.

La metralla dialéctica también apuntó contra su rival en las elecciones generales del 22 de octubre. Atrás quedaron los guiños compartidos con Bullrich. Durante la charla denominada “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” que dio en el Predio ferial de Palermo, apuntó contra la exministra de Seguridad al asegurar que “está muy pobre en términos de análisis económico, ha cometido errores verdaderamente graves y la gente está muy asustada con lo que pueda hacer ella en una situación de gobierno porque demostró falencias groseras”. También se mostró extrañado por el cambio de referente económico que decidió la vencedora de la interna de JxC que, en los hechos, significó el desplazamiento de Luciano Laspina como principal asesor en la materia.

Por su parte, Milei utilizó sus cuentas en redes sociales durante la víspera para postear un nuevo spot en el que ilustra la pérdida de poder adquisitivo de la población con testimonios de mujeres y jubilados que no llegan a cubrir las cuatro comidas por el alto costo de los alimentos. “Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Si fiscalizamos en octubre este país cambia para siempre”, expresó en una nueva convocatoria a militantes de LLA a sumarse a cuidar la boleta en los próximos comicios, haciéndose eco de los sondeos que lo muestran en pleno crecimiento después de su victoria en las primarias del 13 de agosto.