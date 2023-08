Katopodis: "Son las primeras diez medidas de los próximos cuatro años de Massa Presidente"

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró que los anuncios realizados por su par de Economía, Sergio Massa, "son las primeras diez medidas de los próximos cuatro años" de gestión de Unión por la Patria.

"Tomamos nota de lo que está pasando en la calle y Massa tiene muy en claro que allí hay una urgencia principal que tiene que ver con recomponer el ingreso", sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones radiales, el dirigente peronista subrayó que el Gobierno va a "seguir tomando todas las decisiones que hagan falta para ir recuperando ese salario y ese bolsillo que está flojito, flaco".

"Estas son las primeras diez medidas de los próximos cuatro años de Sergio Massa Presidente", destacó el titular de la cartera constructora.

Y profundizó: "No tenemos ningún respiro para tomarnos y no acelerar todas las decisiones que haya que tomar. No va a haber que esperar cuatro años en clave de salario, de ingreso, de recomposición".

En ese sentido, Katopodis restó importancia a los cuestionamientos que hicieron los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y de La Libertad Avanza, Javier Milei, sobre el paquete de medidas anunciado por Massa.

"Todos los días nos dedicamos a resolver problemas y no nos vamos a quedar parados a ver qué opina la oposición de lo que estamos haciendo", manifestó.

Finalmente, reconoció que "el otro gran tema es la seguridad, la tranquilidad" y concluyó: "Ahí Sergio es un referente muy claro, y lo demostró desde la Intendencia de Tigre. Tiene la voluntad y la vocación de ir a fondo".