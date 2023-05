Denuncias de traición, bronca y sorpresas en el cierre de listas de Córdoba

La pelea por la Gobernación de Córdoba cumplió con el paso formal de la presentación de listas, episodio que dejó sorpresas, enojos y peleas internas con denuncias de traiciones incluidas entre el oficialismo y Juntos por el Cambio.

El principal punto de asombro en las nóminas lo dio la fórmula oficialista, que presentó a su candidato a gobernador Martín Llaryora acompañado por Myrian Prunotto, la jefa comunal radical de Juárez Celman.

La jugada del postulante de Juan Schiaretti cayó muy mal en Juntos por el Cambio, ya que parte del radicalismo no se encolumnará detrás de la lista que encabeza Luis Juez.

"Es un halago para mí ser parte de esta coalición. Es un reconocimiento para el trabajo que hemos realizado en Juárez Celman. Estoy halagada por esta decisión y voy a trabajar con todo para darle lo mejor a los cordobeses", señaló Prunotto, líder del espacio "Radicales auténticos", no alineado a la estructura de la UCR.

La bronca de Juntos por el Cambio también se vio plasmada en la lista por la Intendencia de la capital, en la que el candidato de Hacemos Unidos por Córdoba, Daniel Passerini, confirmó que llevará como compañero de fórmula a Javier Pretto, quien hasta el viernes era el presidente del PRO local.

"Hoy más que nunca la política necesita coherencia y convicción. Dirigentes como el ex presidente del @PROCba Javier Pretto dañan la confianza ciudadana y defraudan la convicción política", publicó la diputada nacional del PRO Soher El Sukaria.

Además, el PRO de Córdoba expresó su descontento en un comunicado: "Repudiamos esta situación particular movilizada por intereses personales, y convocamos a todos los sectores que participan de la elección a ser responsables, priorizando los valores democráticos que nos inspiran".

Con las firmas de Oscar Agost Carreño, El Sukaria y Pedro Dellarossa, el partido cuestionó la movida recordaron que buscan "gobernar con la transparencia como norte".

La interna en Juntos por el Cambio en Córdoba se avivó también durante el cierre de listas, ya que Luis Juez confirmó al radical Marcos Carasso como compañero de fórmula, pero a la vez también fue inscripto en la nómina de legisladores.

En medio de una fuerte negociación y cerca de la medianoche, Carasso, actual diputado y presidente de la Unión Cívica Radical, también quedó anotado en la lista de diputados.

Juntos por el Cambio no puede, ni debe avalar las dobles candidaturas, es una práctica que rechazamos y no acompañamos bajo ningún concepto.

La decisión fue fuertemente cuestionada por la Coalición Cívica, y su presidente, Maximiliano Ferraro, lanzó: “Juntos por el Cambio no puede, ni debe avalar las dobles candidaturas, es una práctica que rechazamos y no acompañamos bajo ningún concepto. Somos el cambio o no somos nada”.

El mensaje de Ferraro fue publicado a la 1.30 de este domingo. Horas más tarde, a las 14, Carasso salió a aclarar que no iba a tener una doble candidatura.

En su cuenta de Twitter, explicó que figura en ambas listas por una error, que pronto sería corregido.

"No voy a ser candidato a legislador provincial porque voy a ser Vicegobernador de Córdoba. Nuestra única vocación es transformar la provincia y ganar el 25 de junio, no me mueven mezquindades testimoniales", expresó.

"Por una confusión propia figuro en la lista de candidatos, pero ya instruí a nuestros apoderados a formalizar la renuncia a esa posibilidad que la ley otorga y dejar aclarada la situación", agregó Carasso.