Argentina amplió el swap con China en US$5.000 millones

La Argentina amplió en US$ 5.000 millones el mecanismo de intercambio de monedas para comercio que mantiene con China y extendió su aplicación a transacciones con otros países, lo que en la práctica implica un fortalecimiento de las reservas del Banco Central.

El acuerdo fue anunciado por el presidente, Alberto Fernández, luego de la reunión que mantuvo con su par del país asiático, Xi Jinping en el marco de la 17ª Cumbre de Líderes del G20 que se realiza en Bali, Indonesia.

"Hoy nos informó que el gobierno chino autorizó a que Argentina disponga libremente de los US$ 5.000 millones”, destacó el mandatario en un breve intercambio con la prensa.

Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, subrayó que el acuerdo alcanzado le permitirá a la Argentina utilizar esas divisas para su comercio con otros países.

El swap vigente con China suscripto en 2020 es por un total de US$ 18.500 millones y se aplica al comercio con ese país.

De acuerdo a la aseveración de Massa ahora ese flujo podrá ampliarse a todo el comercio exterior liberando divisas de las reservas para que el Banco Central lo aplique a otras acciones.

“Para nosotros esa es un gran noticia que agradecimos profundamente. Además, me explicó que es una excepción absoluta que hace China para con la Argentina y así lo tomamos y así lo agradecemos”, añadió el mandatario acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero y el ministro Massa.

Cabe recordar que el 1° de marzo en ocasión de su discurso ante la Asamblea Legislativa, Fernández también había confirmado que se había llegado a un acuerdo por la ampliación del swap en US$ 3.000 millones, que finalmente nunca se implementó.

“Lo que representa para la Argentina, es contar con US$ 5.000 millones más en las reservas del Banco Central para el fortalecimiento de nuestra moneda. De manera tal que esto no solamente engrosa, si no que aumenta la capacidad de acción en el mercado único libre de cambios del Banco”, subrayó el titular del Palacio de Hacienda.

En materia económica, el presidente señaló además que se habló de la deuda pendiente por las represas Jorge Cepernic- Néstor Kirchner ubicadas en la provincia de Santa Cruz.

El jefe de Estado señaló que tras reconocer “que esa deuda está pendiente”, el mandatario chino “dio instrucciones al Consejo de Desarrollo que estaba acompañándolo para que rápidamente se pongan en marcha para poder cubrir esa deuda”, que se acerca a los US$ 300 millones.