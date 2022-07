Atentado: la Amia y la Daia ratificaron la participación de Irán

La Asociación Mutual de Israelita Argentina (Amia) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) emitieron un comunicado conjunto en el que destacan que las investigaciones judiciales realizadas en la Argentina revelaron la participación activa de Irán en el ataques terrorista perpetrado en el país en 1994.

“Amia y Daia, organizaciones centrales de la comunidad judía argentina, ponen de manifiesto y recuerdan que la causa judicial que se lleva adelante en nuestro país por el atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de Pasteur 633, determinó la responsabilidad de Irán, de exfuncionarios de ese país y de Hezbollah en el planeamiento y en la ejecución de la masacre, que dejó el doloroso saldo de 85 personas asesinadas y más de 300 heridas”, aseguran en un escrito fechado ayer, lunes 25 de julio, en Buenos Aires.

Y detallan: “El expediente judicial acredita múltiples pruebas y contiene numerosas evidencias que, derivadas y constatadas a través de diversas fuentes, permitieron establecer el rol de Irán y su activa participación en la decisión, organización y financiamiento del ataque terrorista, del que ya se cumplieron 28 años”.

“Resulta fundamental respetar y dar continuidad a los elementos de prueba que figuran en la causa y a las conclusiones a las que arribó la Justicia argentina, que luego fueron confirmadas por Interpol con la emisión de sus alertas rojas, de modo que permanezcan vigentes las órdenes internacionales de captura que pesan sobre los acusados, para que puedan ser juzgados en nuestro país con las debidas garantías constitucionales”, exigen.

El comunicado surge luego de que la semana pasada se conociera un informe del Mossad que indica que los ataques terroristas perpetrados en Buenos Aires fueron organizados por una célula de Hezbollah sin ayuda de funcionarios argentinos o agentes iraníes. El paper fue rápidamente rechazado por el gobierno de Israel. El director del Centro Nacional de Diplomacia Pública de Israel, Lior Haiat, refrendó que el régimen fundamentalista de Teherán estuvo detrás de los atentados. Irán preparó, financió y definió que Hezbollah ejecutara los ataques terroristas a la embajada israelí y a la sede de la Amia en Buenos Aires, dijo.

“Irán tuvo conexión con los atentados contra la embajada del Estado de Israel y la Amia, Irán dio las órdenes, Irán financió los dos atentados, Irán hasta fue quien eligió los blancos de los dos atentados, y autorizó los atentados en la Embajada y en la sede la Amia”, aseguró Haiat. De acuerdo a la visión de la Daia y de la Amia, el informe conocido la semana pasada y reproducido por The New York Times genera confusión en la opinión pública. Para ambas organizaciones, no hay dudas de que Irán y Hezbollah forman parte de la misma matriz terrorista.

“La presencia de Irán en nuestra región desde la década del 90, a través de integrantes de Hezbollah activos en diferentes países, ha sido sobradamente documentada y, en la actualidad, sigue despertando gran preocupación. La difusión de extractos de un informe que no ha sido aportado al expediente judicial no modifica en absoluto lo que las instituciones comunitarias vienen sosteniendo hace 28 años y que consta en la causa. La Fiscalía que tiene a su cargo la investigación debe continuar procurando todas las pruebas que pudieran llegar a conocerse para que pueda finalmente alcanzarse la justicia.

A días de haberse conmemorado el 28° aniversario del peor atentado terrorista que sufrió nuestro país, Amia y Daia expresan, una vez más, su compromiso permanente e indeclinable para lograr que los responsables intelectuales y materiales del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 sean juzgados y cumplan sus condenas por el atroz crimen de lesa humanidad que cometieron”, agregó el comunicado.