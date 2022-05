El dólar blue baja, pero las cotizaciones financieras suben

El dólar blue baja 50 centavos este mediodía y se vende a $204,50 en el mercado paralelo, mientras que las cotizaciones financieras operan en suba.

En lo que va del mes, el billete libre acumula un avance de $3, pero si se toma en cuenta la cotización desde el primer día hábil de 2022, la divisa cae $2.

Por su parte, el tipo de cambio mayorista avanza 18 centavos y se ofrece en $117,25. En el mercado minorista, la moneda norteamericana se vende a un promedio de $122,76, al tiempo que la versión ahorro o solidaria se ubica en $201,71.

Los dólares ligados a la actividad financiera registran tendencia alcista: el contado con liquidación -que permite sacar divisas del país a través de títulos públicos y privados- opera en $208,19 y el Bolsa o MEP -que se negocia por medio de la Bolsa porteña en la compra-venta de acciones y bonos- en $206,78.

El Banco Central vendió reservas en forma neta por primera vez este miércoles, después de varias ruedas: se desprendió de casi US$ 20 millones, con lo que redujo su saldo positivo mensual a US$ 615 millones, a partir de sus intervenciones en el mercado de cambios.

Por su parte, los agroexportadores liquidaron US$ 1.400 millones durante la primera semana de mayo: la Bolsa de Cereales de Rosario estimó que el mes podría cerrar con una liquidación récord de US$ 4.000 millones, para totalizar unos US$ 51.000 millones en todo el año.